"Kapiten je uspješno operisan": Panatinaikos potvrdio lošu vijest, Ataman mora bez lidera u plej-ofu Evrolige

Panatinaikos je potvrdio loše vijesti i operaciju Kostasa Slukasa zbog koje će propustiti predstojeći plej-of Evrolige.

Panatinaikos traži mjesto na završnom turniru Evrolige. Da bi do toga došao moraće da pobijedi Valensiju u četvrtfinalnoj seriji. I to bez Kostasa Slukasa. Lider tima, najiskusniji igrač i jedan od najbitnijih u timu se povrijedio i neće moći da pomogne saigračima u narednom periodu.

"Kapitenu, ozdravi brzo. Kostas Slukas je imao uspješnu artroskopiju lijevog koljena. Želimo mu brz oporavak", navodi se u kratkom saopštenju kluba. Očekuje se da će pauzirati najmanje tri sedmice.

To znači da bi mogao da propusti i fajnal-for u Atini ako njegovi saigrači uspeju da obezbijede prolaz protiv Valensije. Slukas ove sezone ima prosjek od 9,6 poena, 5,1 asistenciju i 1,9 skokova po utakmici.