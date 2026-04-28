logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Kapiten je uspješno operisan": Panatinaikos potvrdio lošu vijest, Ataman mora bez lidera u plej-ofu Evrolige

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Panatinaikos je potvrdio loše vijesti i operaciju Kostasa Slukasa zbog koje će propustiti predstojeći plej-of Evrolige.

Panatinaikos bez Slukasa u borbi za plej-of Evrolige

Panatinaikos traži mjesto na završnom turniru Evrolige. Da bi do toga došao moraće da pobijedi Valensiju u četvrtfinalnoj seriji. I to bez Kostasa Slukasa. Lider tima, najiskusniji igrač i jedan od najbitnijih u timu se povrijedio i neće moći da pomogne saigračima u narednom periodu.

"Kapitenu, ozdravi brzo. Kostas Slukas je imao uspješnu artroskopiju lijevog koljena. Želimo mu brz oporavak", navodi se u kratkom saopštenju kluba. Očekuje se da će pauzirati najmanje tri sedmice.

To znači da bi mogao da propusti i fajnal-for u Atini ako njegovi saigrači uspeju da obezbijede prolaz protiv Valensije. Slukas ove sezone ima prosjek od 9,6 poena, 5,1 asistenciju i 1,9 skokova po utakmici.

Tagovi

Kostas Slukas KK Panatinaikos Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC