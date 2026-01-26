Zvjezdan Misimović o dugovanjima za plate: Takvi problemi postoje i u drugim klubovima, ali fokus je na Borcu

Zvjezdan Misimović, predsjednik banjalučkog Borca u intervjuu za "MY TV" govorio je o brojnim temama tokom priprema crveno-plavih u Turskoj.

Prije nešto više od osam mjeseci Zvezdan Misimović preuzeo je funkciju predsjednika Fudbalskog kluba Borac i odmah postavio visoke ciljeve - osvajanje "duple krune" u sezoni u kojoj banjalučki klub slavi 100 godina postojanja.

Iako je Borac eliminisan iz Kupa BiH, u prvenstvu stoji odlično i trenutno je lider Premijer lige BiH.

U razgovoru za novinarom "MY TV" Emirom Delićem, Misimović je otvoreno govorio o ambicijama kluba, finansijama, infrastrukturi, reprezentaciji BiH i budućnosti Borca.

Gospodine Misimoviću, Borac se nalazi na pripremama u Turskoj. Kako ste zadovoljni uslovima u Beleku?

"Uslovi su generalno dobri. Posljednja dva dana imali smo malo problema zbog kiše, što otežava organizaciju treninga, ali imamo kreativan stručni štab koji uvijek pronađe rješenje. Na vrijeme ne možemo uticati. Prošle godine je bilo fenomenalno, ove malo lošije, ali šta je - tu je".

Najavili ste osvajanje "duple krune", ali Borac je eliminisan iz Kupa BiH. Koliko vas je to poremetilo?

"Svjesno smo postavili visoke ciljeve jer klub ove godine slavi 100 godina postojanja, a Borac nikada u istoriji nije osvojio duplu krunu. Htjeli smo da podignemo ljestvicu. Nažalost, desio se kiks u Kupu i igrači su bili svjesni da je to bila blamaža. Međutim, brzo su reagovali, pokazali karakter i vratili se pobjedničkom nizu u prvenstvu".

Koliko se klub promijenio od vašeg dolaska i šta ste zatekli u organizacionom smislu?

"Ne bih ulazio u detalje kako je ranije bilo, ali sigurno je postojalo dosta dugovanja iz prethodnih perioda. To smo uspjeli očistiti, dobrim dijelom zahvaljujući prihodima iz Evrope prošle sezone. Najveći problem fudbala u BiH generalno je infrastruktura. Mi pokušavamo u skladu sa mogućnostima da ulažemo u stadion, terene, svlačionice i igrački kadar. Milion je tu sitnica koje prave razliku".

U jednom trenutku pojavile su se informacije o dugovanjima prema igračima. Je li to sada riješeno?

"Sve je u redu. Imali smo otvorenu komunikaciju sa igračima i moram ih pohvaliti - bili su maksimalno profesionalni i fokusirani. Takvi problemi postoje u skoro svim klubovima u BiH, pa i u većim od Borca, samo se o tome manje piše. Mi smo često u fokusu javnosti. Većinu stvari smo riješili i ulazimo u mirnije vode".

Zašto je Borac, po vašem mišljenju, toliko u fokusu javnosti?

"Fokus se mora zaslužiti na terenu. Mi smo kvalitetna ekipa, po mom mišljenju i najkvalitetnija u BiH, što smo pokazali i prošle godine. Svaka naša utakmica, posebno gostovanja, izuzetno je teška. Pažnja dolazi s rezultatima".

Koliku podršku Borac ima od lokalne zajednice i institucija?

"Podrška je postojala i ranije, na čemu smo zahvalni. Prepoznali su projekat Borca i u stalnoj smo komunikaciji. Siguran sam da će ta podrška postojati i u budućnosti. Rezultati govore sami za sebe - prošle godine smo nastupom u Evropi mnogo donijeli gradu Banjaluci, Republici Srpskoj, ali i Bosni i Hercegovini".

Prodali ste Harisa Berbića u Slovan. Je li to bila teška odluka?

"Berbić je izuzetno talentovan igrač. Ponuda je bila dobra za klub i procijenili smo da je pravi trenutak. Mladi je reprezentativac i vjerujem da ima potencijal da postane i A reprezentativac BiH. Slovačka liga je dobra za mladog igrača - nema prevelikog pritiska, a može se razvijati. Važno je i to da nismo oslabili ekipu, jer smo doveli adekvatnu zamjenu".

Koliko Borcu nedostaje infrastruktura da bi napravio veći iskorak?

"Mnogo. Vidimo koliko su hibridni tereni, reflektori i moderni stadioni važni. Svi veliki evropski klubovi imaju svoje kampove. To je sigurno budućnost Borca. Ne sanjamo, ali znamo koliko bi to poboljšalo uslove rada, posebno za omladinski pogon".

Borac je lider prvenstva. Gdje vidite prostor za napredak?

"Uvijek može i mora bolje. U derbijima protiv Zrinjskog, Sarajeva i Željezničara izgubili smo utakmice u kojima smo često bili bolji rival. Posebno na 'Grbavici', gdje smo mogli napraviti veću bodovnu razliku. Tu moramo biti rezultatski konkretniji".

Kako vidite proljećni dio sezone?

"Liga 10 je pun pogodak. Svako kolo je derbi i nema opuštanja. Zrinjski i mi smo se malo odvojili, ali Sarajevo ima kvalitet i to je pokazalo u završnici jesenjeg dijela. Očekujem vrlo zanimljivu borbu do kraja".

Edin Džeko je potpisao za Šalke. Kako gledate na taj potez?

"Nisam očekivao baš Šalke, ali to je veliki klub s fantastičnim navijačima. Edinu je bilo najvažnije da igra. U Fiorentini nije imao minutažu, a vjerujem da je gledao i prema baražu za Svjetsko prvenstvo. Treba nam Edin u top formi. Siguran sam da će svojim iskustvom pomoći Šalkeu u borbi za povratak u Bundesligu".

Kako ocjenjujete trenutnu reprezentaciju BiH?

"Vratila se vjera i želja. Ima mnogo perspektivnih mladih igrača, a baraž će im biti veliko iskustvo, iako je psihički izuzetno zahtjevan jer se igra jedna utakmica na ispadanje. Posebno bih istakao Kerima Alajbegovića i Esmira Bajraktarevića - na krilima nismo imali takav kvalitet godinama".

I za kraj - jeste li ikada zamišljali da ćete biti predsjednik kluba u BiH?

"Iskreno, nisam. Znao sam samo da ću ostati u fudbalu. Otvorila se prilika i prihvatio sam je svim srcem. Fokus mi je isključivo na Borcu. To je posao 24 sata dnevno, ali želim pomoći klubu i fudbalu u BiH da se podigne kvalitet u svakom segmentu".

