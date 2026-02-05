Hrvatski reprezentativac skrivio bizaran penal (VIDEO)

Na utakmici između Alavesa i Real Sosijedada u Kupu kralja viđena je jedan bizarna situacija i zbog gluposti Ćalete-Cara dosuđen je penal

Svašta se viđa na fudbalskim terenima, posebno od kada je VAR uveden. Tako je viđena jedna potpuno bizarna situacija na utakmici između Alavesa i Real Sosijedada i u glavnoj ulozi bio je hrvatski fudbaler Duje Ćaleta-Car (29).

Igrao se 65. minut u meču Kupa kralja i Alaves je u tom trenutku vodio sa 2:1. Toni Martinez je ušao u kazneni prostor, krenuo ka golu, a Hrvat ga je uhvatio za dres, prebacio ga preko glave i tako napravio jednu od najbizarnijih situacija u fudbalu. Iz VAR sobe su odmah pozvali glavnog sudiju da dođe da vidi snimak.

Sudija Kintero je odmah otišao da pogleda situaciju, na sugestiju kolega, gledao je nekoliko minuta i vidio šta je Ćaleta-Car uradio. Odmah je pokazao na "bijelu tačku" i njemu dao žuti karton. Martinez je želio da bude heroj, uzeo je loptu, ali je promašio penal.

Izgleda da je to dalo dodatni motiv gostima koji su preko Gonzala Gedeša i Orija Oskarsona napravili preokret i prošli u polufinale Kupa kralja. Na kraju ih ipak nije koštao nesmotren potez hrvatskog reprezentativca.

