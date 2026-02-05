Sarajevo pozajmilo fudbalera Istre za čvršću odbranu

Sarajevo je postiglo dogovor o dolasku Jovana Ivaniševića, koji u bordo tim stiže na jednogodišnju pozajmicu iz Istre 1961, uz opciju otkupa ugovora.

Izvor: Facebook/FK Sarajevo

Nakon obavljenih formalnosti, novi igrač FK Sarajevo će se odmah priključiti ekipi i započeti rad sa stručnim štabom, s ciljem što brže adaptacije i doprinosa ekipnim ambicijama.

"Ivaniševiću želimo dobrodošlicu u bordo porodicu i mnogo uspjeha u dresu našeg kluba", saopšteno je iz sarajevskog kluba.

Inače, Ivanišević ima kanadski pasoš, a u karijeri je još bio član mladog tima Bolonje. Igra na poziciji stopera, a zabilježio je i jedan nastup u mladoj reprezentaciji Kanade.

