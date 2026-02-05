logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sarajevo pozajmilo fudbalera Istre za čvršću odbranu

Sarajevo pozajmilo fudbalera Istre za čvršću odbranu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Sarajevo je postiglo dogovor o dolasku Jovana Ivaniševića, koji u bordo tim stiže na jednogodišnju pozajmicu iz Istre 1961, uz opciju otkupa ugovora.

Jovan Ivanišević u FK Sarajevo Izvor: Facebook/FK Sarajevo

Nakon obavljenih formalnosti, novi igrač FK Sarajevo će se odmah priključiti ekipi i započeti rad sa stručnim štabom, s ciljem što brže adaptacije i doprinosa ekipnim ambicijama.

"Ivaniševiću želimo dobrodošlicu u bordo porodicu i mnogo uspjeha u dresu našeg kluba", saopšteno je iz sarajevskog kluba.

Inače, Ivanišević ima kanadski pasoš, a u karijeri je još bio član mladog tima Bolonje. Igra na poziciji stopera, a zabilježio je i jedan nastup u mladoj reprezentaciji Kanade.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Sarajevo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC