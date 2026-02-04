logo
Iz Rijeke u Sarajevo: Luka Menalo do 2028. na "Koševu"

Iz Rijeke u Sarajevo: Luka Menalo do 2028. na "Koševu"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Fudbalski klub Sarajevo zvanično potvrdio angažman Luke Menala, dosadašnjeg fudbalera Rijeke.

Luka Menalo Izvor: Pixsell photo & video agency, Pixsell / Alamy / Profimedia

Luka Menalo poslije sedam i po godina vratio se u Premijer ligu BiH i od danas je zvanično novi igrač Sarajeva, potvrdio je klub sa "Koševa".

Povremeni reprezentativac BiH sa "bordo" klubom dogovorio je saradnju na dvije i po godine, uz mogućnost produženja na još 12 mjeseci.

Dosadašnji fudbaler Rijeke može pokriti obje krilne pozicije, a u karijeri je upisao više od 350 nastupa, te ima deset osvojenih trofeja. U prošloj sezoni, kao član Rijeke, osvojio je duplu krunu. U tekućoj sezoni, ukupno je odigrao 27 utakmica, postigavši četiri gola. Menalo iza sebe ima i značajan reprezentativni staž. Za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine zabilježio je 16 nastupa i postigao tri pogotka.

"Luka Menalo je igrač kojeg smo željeli dovesti i koji se uklapa u našu sportsku strategiju. Radi se o fudbaleru sa iskustvom igranja u zahtjevnim sredinama, reprezentativnim statusom i profilom koji donosi konkretnu vrijednost našoj ofanzivi. Od njega očekujemo da preuzme odgovornost na terenu i da svojim kvalitetom podigne nivo igre ekipe", poručio je Zoran Mamić ispred sarajevskog kluba.

Menalo je karijeru počeo u mladim selekcijama Čapljine, zatim je bio član bh. niželigaša Višića, poslije čega je prešao u Široki Brijeg. Nakon odličnih nastupa na "Pecari" potpisao je za zagrebački Dinamo. Zatim je, kao pozajmljen igrač "modrih" nosio dres Slaven Belupa i ljubljanske Olimpije, a bio je i član Celja. Od januara prošle godine nosio je dres Rijeke.

FK Sarajevo NK Rijeka Luka Menalo transferi

