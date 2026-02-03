logo
Sarajevo za milion KM prodaje napadača u Poljsku

Sarajevo za milion KM prodaje napadača u Poljsku

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Dosadašnji fudbaler Sarajeva Mihael Mlinarić (25) uskoro će i zvanično postati igrač poljskog prvoligaša Zaglebja.

mlinarić Izvor: Promo/FK Sarajevo

Prema posljednjim informacijama, hrvatski napadač u utorak će sletjeti u Poljsku. Ukoliko sve bude prošlo po planu, Mlinarić će večeras ili sutra potpisati ugovor za novi tim, a klub sa "Koševa" će inkasirati oko milion maraka (oko 500.000 evra), prenijela je "Arena Sport BiH".

Mlinarić je u Sarajevo stigao prošlog ljeta iz mostarskog Veleža, kao najbolji strijelac Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Međutim, u redovima bordo kluba nije ni blizu bio efikasan kao u Hercegovini - u 22 nastupa u svim takmičenhima postigao je samo četiri gola uz tri asistencije ove sezone.

Prethodno je, tokom dvije sezone u dresu mostarskih "rođenih", postigao 29 golova u 68 utakmica.

(MONDO)

Mihael Mlinarić FK Sarajevo

