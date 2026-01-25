Novi remi Sarajeva u Antaliji: Ponovo "iks" protiv Ukrajinaca

Meč Sarajeva i Obolona završen je rezultatom 1:1.

Fudbaleri Sarajeva uknjžili su drugi remi na pripremama u Antaliji, ponovo protiv jednog ukrajinskog tima.

Nakon što je meč sa Zorjom iz Luganska završen bez pogodaka, igrači Marija Cvitanovića danas su odmjerili snage sa Obolonom remiziravši rezultatom 1:1.

Bordo tim je u 10. minutu došao do prednosti, nakon što je Renan Oliveira poslije dobre akcije Sarajeva zaobišao ukrajinskog golmana. Konačan rezultat postavljen je tri minuta prije odmora, kada je Ustimenko iz dobre pozicije samo "potkopao" loptu preko Banića.

Do kraja priprema u Turskoj Sarajevo će odigrati još jedan meč, a povratak je planiran za 1. februar.

