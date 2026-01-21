logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sarajevo remiziralo u prvoj pripremnoj utakmici u Antaliji

Sarajevo remiziralo u prvoj pripremnoj utakmici u Antaliji

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Sarajeva odigrali su prvu prijateljsku utakmicu na zimskim pripremama u Turskoj.

Sarajevo Zorja 0:0 Izvor: Facebook/FK Sarajevo

Protivnik “bordo” ekipe bila je ukrajinska Zorja iz Luhanska a meč u Antaliji je završen bez golova.

Najbliži golu Ukrajinaca u prvom poluvremenu bio je Frensis Kjereme u 16. minutu kada je pogodio prečku, ali su protivnički fudbaleri u dva navrata imali dobre šanse, koje je odbranama zaustavljao golman Ivan Banić.

Prije odlaska na odmor, imali su i izabranici Marija Cvitanovića dvije dobre prilike, u prvoj je za malo neprecizan bio Adem Ljajić, dok je u drugoj šut Mihaela Kuprešaka odbranio golman Zorje.

U nastavku su treneri oba tima izmijenili sastave, pa nije bilo mnogo šansi osim pokušaja Nermina Mujkića u 60. Minutu, te volej udarac Aldina Turkeša 10 minuta prije kraja, ali su mreže ostale netaknute.

Na utakmici u sarajevskom timu su debitovali Falkao i Luka Hujber, kao i nekoliko mladih fudbalera sa “Koševa”.

SARAJEVO: Banić - Kuprešak, Marudža, Bralić, Ristovski - Cimirot, Kjereme, Elezi - Mlinarić, Ljajić, Oliveira.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Sarajevo Zorja pripreme

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC