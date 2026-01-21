Sarajevo remiziralo u prvoj pripremnoj utakmici u Antaliji

Fudbaleri Sarajeva odigrali su prvu prijateljsku utakmicu na zimskim pripremama u Turskoj.

Protivnik “bordo” ekipe bila je ukrajinska Zorja iz Luhanska a meč u Antaliji je završen bez golova.

Najbliži golu Ukrajinaca u prvom poluvremenu bio je Frensis Kjereme u 16. minutu kada je pogodio prečku, ali su protivnički fudbaleri u dva navrata imali dobre šanse, koje je odbranama zaustavljao golman Ivan Banić.

Prije odlaska na odmor, imali su i izabranici Marija Cvitanovića dvije dobre prilike, u prvoj je za malo neprecizan bio Adem Ljajić, dok je u drugoj šut Mihaela Kuprešaka odbranio golman Zorje.

U nastavku su treneri oba tima izmijenili sastave, pa nije bilo mnogo šansi osim pokušaja Nermina Mujkića u 60. Minutu, te volej udarac Aldina Turkeša 10 minuta prije kraja, ali su mreže ostale netaknute.

Na utakmici u sarajevskom timu su debitovali Falkao i Luka Hujber, kao i nekoliko mladih fudbalera sa “Koševa”.

SARAJEVO: Banić - Kuprešak, Marudža, Bralić, Ristovski - Cimirot, Kjereme, Elezi - Mlinarić, Ljajić, Oliveira.

