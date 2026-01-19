Sarajevo nastavlja pripreme u Antaliji, Mario Cvitanović poveo 28 “bordo” fudbalera

Fudbaleri Sarajeva otputovali su u tursku Antaliju na pripreme za proljećni dio sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Trener “bordo” tima Mario Cvitanović u Antaliju je odveo 28 fudbalera i to:

Golmani: Ivan Banić, Sanin Mušija, Faris Mehić, Ibrahim Zahirović;

Odbrana: Amar Beganović, Stefan Ristovski, Renato Gojković, Slavko Bralić, Mihael Kuprešak, Nermin Mujkić, Šejn Marudža, Nediljko Stjepanović, Petar Mišković;

Vezni red: Adem Ljajić, Gojko Cimirot, Agon Elezi, Sergej Ignatkov, Rafail Mamas, Muhamed Dreca, Anes H. Mehmedović, Amar Cerić, Daris Dizdarević, Rijad Telalović;

Napad: Renan Oliveira, Frensis Kjereme, Želson Mundo Roča, Mihael Mlinarić, Aldin Turkeš.

Tokom boravka u Antaliji klub sa “Koševa” će odigrati četiri prijateljske utakmice.

