logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Remi Sarajeva i Vardara na kraju priprema u Turskoj

Remi Sarajeva i Vardara na kraju priprema u Turskoj

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Sarajevo je u subotu uveče remiziralo sa skopskim Vardarom u posljednjem meču na pripremama u Antaliji.

Fk Sarajevo Fk Vardar pripreme Izvor: Facebook/FK Sarajevo

"Bordo" tim je u subotu ujutro poražen od ukrajinskog Čerkasija (2:1), koji je kasnije danas savladao i Željezničar (1:0), a večeras je tim sa "Koševa" odigrao neriješeno protiv lidera šampionata Sjeverne Makedonije (0:0).

U prvom poluvremenu najbolju šansu za gol propustio je napadač Sarajeva Renan Oliveira, koji je prošao i golmana Vardara, ali nije uspio da pogodi praznu mrežu.

U nastavku je isti igrač imao takođe dobru priliku, koju nije iskoristio pa će Sarajlije pripreme završiti bez golova.

Izabranici Marija Cvitanovića se u nedjelju vraćaju u Sarajevo, gdje će u prvom proljećnom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine ugostiti Radnik iz Bijeljine. (6. februar).

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Sarajevo FK Vardar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC