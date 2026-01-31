Remi Sarajeva i Vardara na kraju priprema u Turskoj

Sarajevo je u subotu uveče remiziralo sa skopskim Vardarom u posljednjem meču na pripremama u Antaliji.

Izvor: Facebook/FK Sarajevo

"Bordo" tim je u subotu ujutro poražen od ukrajinskog Čerkasija (2:1), koji je kasnije danas savladao i Željezničar (1:0), a večeras je tim sa "Koševa" odigrao neriješeno protiv lidera šampionata Sjeverne Makedonije (0:0).

U prvom poluvremenu najbolju šansu za gol propustio je napadač Sarajeva Renan Oliveira, koji je prošao i golmana Vardara, ali nije uspio da pogodi praznu mrežu.

U nastavku je isti igrač imao takođe dobru priliku, koju nije iskoristio pa će Sarajlije pripreme završiti bez golova.

Izabranici Marija Cvitanovića se u nedjelju vraćaju u Sarajevo, gdje će u prvom proljećnom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine ugostiti Radnik iz Bijeljine. (6. februar).

(MONDO)