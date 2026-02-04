logo
Sarajevo potvrdilo odlazak Mlinarića u poljsku Ekstraklasu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Mihael Mlinarić novi je član Zaglebja.

Mihael Mlinarić napustio Sarajevo Izvor: Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia

FK Sarajevo potvrdio je ove srijede transfer Mihaela Mlinarića, koji karijeru nastavlja u Poljskoj, u taboru Zaglebja.

Mlinarić je na Koševo stigao ljetos, sa epitetom najboljeg strijelca Premijer lige BiH u sezoni 2024-25. Nosio je tada dres Veleža, postigavši 19 pogodaka na 31 prvenstvenom meču. Sjajne partije za mostarske "rođene" preporučile su ga Sarajevu, za koje je u bh. prvenstvu nastupio 19 puta, uz 4 pogotka i 2 asistencije.

"Klub Mlinariću želi uspješan nastavak karijere i mnogo sportskih uspjeha u narednom periodu", istaknuto je iz sarajevskog premijerligaša.

Prema dosadašnjim informacjama, Sarajevo bi poslije ovog odlaska inkasiralo oko milion KM, s obzirom na to da je Mlinarić imao ugovor sa klubom na još 18 mjeseci.

Mlinarićev novi klub se takmiči u poljskoj Ekstraklasi, koja je ove sezone, čini se, izjednačenija nego ikad. Zaglebje je na šestom mjestu sa 28 bodova, ali samo pet manje od prvoplasirane Visle iz Plocka i drugoplasiranog Gornika.

(mondo.ba)

