Sloga otvara proljećni dio Premijer lige BiH u gostima kod Zrinjskog: Ako nam se ukaže prilika...

Fudbaleri dobojske Sloge prvi meč proljećnog dijela prvenstva Bosne i Hercegovine odigraće u Mostaru, gdje ih očekuje utakmica protiv Zrinjskog, jednog od glavnih kandidata za titulu šampiona.

Dobojlije u nastavak sezone, odnosno 20. kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine, ulaze poslije priprema, na kojima je prema izjavi trenera Sloge Marka Maksimovića, došlo do kadrovskih problema.

"Poslije nekih tri i po sedmice priprema već smo pred početkom prvenstva i utakmicom protiv Zrinjskog. Imali smo, nažalost, određenih problema - povredu (Atule) Kolinsa koji je slomio nogu i sigurno neće biti na raspolaganju duži period, kao i povredu (Alena) Dejanovića na kojeg ne možemo računati oko 20 dana", rekao je Maksimović.

Trener Sloge osvrnuo se i na dodatne kadrovske poteškoće, posebno na bekovskim pozicijama, gdje će Sloga imati ograničenu rotaciju, ali je istakao da to ne umanjuje ambicije njegove ekipe pred duel u Mostaru.

"Igramo protiv fantastične ekipe Zrinjskog, kluba koji je sa trenerom Igorom Štimcem podigao ljestvicu u ligi. Čestitam im na svemu što su uradili, kao i plasmanu u Evropu i želim im sreću protiv Kristal Palasa (u Konferencijskoj ligi). Imaju jedan od najjačih rostera u ligi i uz Borac su glavni kandidati za titulu", istakao je Maksimović, dodajući da Zrinjski igra moćno i dominantno na domaćem terenu.

Ipak, strateg Dobojlija poručuje da Sloga u Mostar ne dolazi sa bijelom zastavom.

"Očekujem od ekipe da pokaže veliki borbeni momenat i da odigramo kvalitetnu utakmicu. Ako nam se ukaže prilika za dobar rezultat, želimo da je iskoristimo, jer i mi imamo svoje ambicije u ovom dijelu sezone", poručio je Maksimović.

Optimista uoči premijernog proljećnog kola je i napadač Sloge Toni Jović, koji ističe da se ekipa zaželjela prvenstvenih utakmica.

"Svi jedva čekamo da počne prvenstvo. Iako su pripreme bile kraće, mislim da smo ih odradili kvalitetno i da smo pokazali da možemo igrati protiv jakih protivnika", rekao je Jović i dodao da dobojska ekipa može prenijeti dobar pristup iz završnice priprema i na gostovanje u Mostaru.

"Nadam se da ćemo taj pristup, posebno iz posljednje dvije utakmice, prenijeti i protiv Zrinjskog i da ćemo iz Mostara izaći sa što boljim ishodom po nas", zaključio je Jović.

Meč između Zrinjskog i Sloge igra se u petak s početkom od 18 časova.







