Saopštenje Zrinjskog o srušenom "spomeniku": Instalacija nije imala status koji mu se želi pripisati u dijelu medija

Mostarski Zrinjski oglasio se povodom uklanjanja instalacije na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Mostarski Zrinjski oglasio se zvaničnim saopštenjem o uklanjanju instalacije na stadionu "Pod Bijelim brijegom", koja je izazvala razne reakcije u BiH.

Saopštenje mostarskog kluba prenosimo u cijelosti:

"Hrvatski športski klub Zrinjski Mostar u cijelosti odbacuje i negira svaku mogućnost da bi bilo koja radnja Kluba, poduzeta u okviru tehničkog zahvata na prostoru stadiona, a koja je uključivala uklanjanje jedne građevinske instalacije, bila nedopuštena, nezakonita ili na bilo koji način potencijalno protivpravna.

Navedenu instalaciju dio medija i pojedini javni akteri netačno, proizvoljno i pravno neutemeljeno kvalifikuju i označavaju kao 'spomenik', iako za takvu kvalifikaciju ne postoji nikakva pravna osnova niti formalni status u važećem pravnom poretku Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine.

Radi pravilnog razumijevanja geneze postupanja HŠK Zrinjski, potrebno je istaći da su poduzete aktivnosti neposredno povezane s obavezom Kluba da osigura usklađenost stadionske infrastrukture s važećim tehničkim i sigurnosnim standardima UEFA-e uoči skorašnje utakmice protiv Kristal Palasa u UEFA Konferencijskoj ligi.

Naime, nakon istorijskog uspjeha i izborenog plasmana u nokaut fazu UECL, HŠK Zrinjski je u skladu s UEFA Pravilnikom o stadionskoj infrastrukturi, kao i obavezama klubova koji se takmiče u UEFA Konferencijskoj ligi, bio primoran drastično proširiti određene tehničke prostore (područja za parkiranje ekipa i službenih osoba, javni prilazi i izlazi i pravci kretanja, radna prostorija za predstavnike medija, radna prostorija za fotografe, sjedišta za predstavnike medija, TV komentatorske pozicije, platforma za kamere, područje za televizijske kamione, prostorija za press konferencije, miks zona) nužne za organizaciju utakmica u skladu s važećim UEFA standardima, a sve kako bi se na stadionu HŠK Zrinjski mogla organizovati utakmica od istorijskog značaja za naš Klub, grad Mostar i bh. fudbal.

Prije poduzimanja navedene radnje, HŠK Zrinjski je, postupajući savjesno i odgovorno, izvršio provjere radi utvrđivanja pravnog statusa predmetne instalacije, s posebnim naglaskom na pitanje uživa li ista bilo kakav oblik institucionalne zaštite u smislu propisa o zaštiti spomenika i kulturno-istorijskog nasljeđa, a što su trebali i morali napraviti i mrzitelji svega što ima veze sa HŠK Zrinjski prije nego li su u javnost izašli sa lažnim i netačnim tvrdnjama.

U tom kontekstu potrebno je jasno istaći da u Bosni i Hercegovini postoji strogo normiran i hijerarhijski uređen sustav zaštite spomenika, u kojem ne postoji mogućnost da se određeni objekat smatra spomenikom bez postojanja formalnog akta nadležnog tijela. Koliko je bitan ovaj segment vezan za same spomenike u BIH neka kao primjer posluži činjenica da je ova materija utvrđena i definirana Aneksom VIII Dejtonskog sporazuma.

Za one koji nisu imali vremena, želje niti znanja a najmanje dobre volje, raznorazni politikanti i populisti, hronično neinformirani i nedobronamjerni novinari, kolumnisti ili nezaposleni samozvani istoričari, da sve ovo provjere evo jednostavne pravne hronologije:

Na državnom nivou, status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine može se dodijeliti isključivo odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, tijela uspostavljenog temeljem Aneksa VIII Ošteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Komisija je jedino nadležno tijelo za proglašenje nacionalnih spomenika te vodi službene i javno dostupne evidencije, uključujući:

Listu proglašenih nacionalnih spomenika BiH,



Privremenu listu nacionalnih spomenika,



Evidenciju odbijenih prijedloga i podnesenih, ali neriješenih inicijativa.

Službene evidencije Komisije dostupne su na njenoj mrežnoj stranici: https://kons.gov.ba a popisi nacionalnih spomenika i odluka Komisije objavljeni su u posebnoj rubrici "Nacionalni spomenici".

Provjerom navedenih lista i registara nesumnjivo je utvrđeno da predmetna instalacija nije proglašena nacionalnim spomenikom, da se ne nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika, niti je ikada bila predmet odluke Komisije u bilo kojem obliku.

Dakle, u konkretnom slučaju, ne postoji nikakvo rješenje, akt ili evidencija kojima bi predmetna instalacija imala status koji mu se želi pripisati u dijelu medija i od strane pojedinaca koji istupaju u medijski prostor proteklih dana.

Slijedom navedenog, otklonjena je svaka mogućnost da se predmetna instalacija, u pravnom smislu, smatra spomenikom ili zaštićenim kulturnim dobrom.

Posebno napominjemo da su sve, pravne i fizičke osobe pa i ove koje su jako glasne u svom govoru mržnje, imale pravo i mogućnost da pokrenu postupak pred nadležnom Komisijom da se neko dobro proglasi spomenikom, ali nisu iako su imali više od 30 godina za takvu inicijativu.

Dodatno se ističe da je predmetna instalacija, usljed proteka vremena, tokom više od trideset godina bila višekratno sanirana, održavana i preinačavana, pri čemu je izgubila svaki izvorni građevinski, funkcionalni i simbolički identitet.

Na istu su naknadno dodavani elementi poput forme fudbalske lopte, kao i obilježja odnosno simbola hrvatskog naroda. Da je instalacija u bilo kojem trenutku imala status spomenika ili zaštićenog dobra, takvi zahvati ne bi bili dopušteni niti pravno mogući.

Umjesto da se čitava javnost, kako bosanskohercegovačka, tako i lokalna, mostarska, odnosno hercegovačka, usmjeri na prezentiranje HŠK Zrinjski u što boljem svjetlu u Europi, danas smo primorani čitati kojekakva dociranja samoprozvanih analitičara i boraca za bolje društvo i kvalitetniju budućnost.

Ne želeći se obazirati na politički motivisane poruke različitih sportskih radnika koji su se iz samo njima znanih razloga odlučili u javnosti podijeliti svoje mišljenje, HŠK Zrinjski ostaje dosljedan svom identitetu i vrijednostima koje zastupa od svog osnivanja pa tako i kroz period zabrane djelovanja najuspješnijeg fudbalskog kolektiva u Bosni i Hercegovini.

Kvalitet i plodove kontinuiranog mukotrpnog i poštenog rada možemo vidjeti u uspjesima koje naš Klub bilježi iz godine u godinu te se nadamo da ćemo uz podršku naših vjernih navijača u tekućoj sezoni doći do toliko željene DESETE titule prvaka Bosne i Hercegovine.

Sigurni smo da će nakon što se javnost upozna sa svim relevantnim i tačnim činjenicama ova tema iščeznuti iz medijskog prostora kao što je bio slučaj i sa famoznim, a nepostojećim dronovima i posipanju kiseline po travnjaku, a za koje dezinformacije, neistine ili laži nikada niko nije odgovarao. I tada kao i sad pojavljivali su se raznorazni političari koji su svojim neodgovornim izjavama samo dodatno kreirali podjele u društvu i državi.

Slijedom svega navedenog, HŠK Zrinjski izričito odbacuje i negira svaku konotaciju koja mu se pokušava pripisati te naglašava kako će ostati dosljedan modernizaciji stadiona s ciljem ispunjavanja savremenih infrastrukturnih standarda i stvaranja boljih uslova za klub, navijače i širu sportsku zajednicu", navodi se u saopštenju.

Podsjetimo, o svemu ovome prvobitno se oglasio i mostarski Velež, gradski rival Zrinjskog.