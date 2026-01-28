logo
Srušen spomenik na stadionu Pod Bijelim Brijegom posvećen antifašistima 1

Srušen spomenik na stadionu Pod Bijelim Brijegom posvećen antifašistima

Autor Haris Krhalić
1

Spomenik je bio posvećen fudbalerima i funkcionerima Veleža koji su dali život u antifašističkoj borbi.

Srušen spomenik na stadionu Pod Bijelim Brijegom Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Radi se o spomeniku koji je prvobitno napravljen u čast 77 igrača i funkcionera Veleža poginulih u antifašističkoj borbi.

Spomenik je izgrađen 1972. godine, a nakon završetka ratnih sukoba 1995. godine i preuzimanja stadiona od strane Zrinjskog dodani su mu hrvatski motivi.

O svemu su se sada oglasili i iz Veleža.

„Fudbalski klub Velež Mostar najoštrije osuđuje ovaj ružan i neprihvatljiv čin te izražava iskreno žaljenje zbog rušenja spomenika koji je imao nemjerljiv simbolički i istorijski značaj. Velež će i dalje ostati dosljedan idejama antifašizma, zajedništva i poštovanja prema svima koji su dali doprinos slobodi i dostojanstvu našeg društva. Naša je obaveza da čuvamo uspomenu na 77 stradalih igrača, da o njima govorimo, da ih pamtimo i da njihove ideale prenosimo na nove generacije“, navodi se između ostalog u saopštenju Veleža koje možete pročitati u cijelosti u njihovoj objavi:

hahahah šahovnica na spomeniku posvećenom antifašistima, sad sam sve vidio

