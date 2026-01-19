logo
Zrinjski predstavio veliko pojačanje: Adi Nalić novi igrač "plemića"

Zrinjski predstavio veliko pojačanje: Adi Nalić novi igrač "plemića"

Autor Haris Krhalić
0

Adi Nalić novi je fudbaler Zrinjskog.

Adi Nalić potpisao za Zrinjski Izvor: Promo/HŠK Zrinjski

Adi Nalić od danas je igrač HŠK Zrinjski Mostar, a saradnja između 28-godišnjeg veznjaka i aktualnog prvaka BiH je dogovorena do ljeta 2027. godine.

Nalić u Mostar dolazi s bogatim međunarodnim iskustvom s obzirom na to da iza sebe ima veliki broj utakmica u najjačem rangu švedskog i holandskog fudbala, a nastupao je i za A reprezentaciju BiH.

"Zrinjski je ozbiljan i ambiciozan klub koji se uvijek bori za trofeje i to je ono što me privuklo. Došao sam pomoći ekipi svojim iskustvom i kvalitetom, a vjerujem da zajedno možemo napraviti dobre stvari u nastavku sezone. Jedva čekam priključiti se suigračima i započeti s treninzima. Znam da su pred nama veliki izazovi, kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni, ali Zrinjski je klub koji je navikao nositi se s takvim izazovima", izjavio je Nalić nakon potpisa ugovora te se odmah priključio momčadi na pripremama u Međugorju.

Rođen u švedskom Selvesborgu Nalićev  put je krenuo iz Mjalbija, a nakon što je pažnju na sebe skrenuo u dresu Landskrone, potpisao je za Malme i karijeru nastavio u najtrofejnijem švedskom klubu.

Nakon dva osvojena naslova prvaka, 2023. karijeru je nastavio u Hamarbiju, a onda je početkom 2024. godine prešao u najjači rang holandskog fudbala potpisavši za Almere siti i u tom klubu se zadržao do kraja prethodne sezone.

U dresu A reprezentacije BiH Nalić je debitovao 2021. godine kao igrač Malmea, a upisao je devet nastupa.

