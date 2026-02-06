Romera trebao da bude junak na debiju, a onda hladan tuš u Prijedoru! Široki slavio golom u 96. minutu!

Široki Brijeg golom u sudijskoj nadoknadi stigao do pobjede u Prijedoru.

Izvor: Facebook/NK Široki Brijeg

Premijer liga BIH nastavljena je ovog petka, a u premijernom meču proljećne polusezone Široki Brijeg slavio je protiv Rudara u Prijedoru rezultatom 2:1.

Trener Prijedorčana Perica Ognjenović pred nastavka proljećne sezone najavio je da će njegova ekipa predati "fenjer", ali je Rudar upisao novi poraz uz još jedan pad u samom finišu.

Uspjeli su domaći na ovom meču da nadoknade minus i to golom novajvlije Danija Romere, Španac je čak postigao i pogodak za potpuni preokret, međutim, on je poništen zbog ofsajda, a Rudar je još jednom poklekao u posljednjim trenucima meča.

Jurili su domaći u sudijskoj nadoknadi gol za četvrtu pobjedu u sezoni, ali je umjesto nje stigao 11. poraz. Sjevnula je kontra Širokobriježana, a rezervista Mihael Klepač pogodio je za 2:1 i pobjedu.

RUDAR PRIJEDOR - ŠIROKI BRIJEG 1:2 (1:1)

/Romera 36 - Matić 12, Klepač 90+6'/

VAR soba imala je pune ruke posla na ovom susretu, a prvi put morala je da provjerava spornu situaciju već u devetom minutu kada je Matić pogodio, međutim, gol je poništen zbog ofsajda.

Samo tri minute kasnije Matić ipak stiže do pogotka, a Široki Brijeg do vođstva. Pranjić je ubacio, Matić glavom pogodio za vođstvo svoje ekipe, a ono je potvrđeno tek poslije provjere u VAR sobi.

Imao je Široki Brijeg nekoliko prilika da stigne 2:0 i tako možda i riješi pitanje pobjednika, ali je Dubljanić u nekoliko navrata odličnim intervencijama spasio svoj gol. Stanić je bio tja koji je prijetio, prvo iz slobodnog udarca, nešto kasnije udarcem glavom, a u 36. Minutu Dubljanić prvo brnai njegov udarac sa 15 metara i onda šut Bašića nakon odbijene lopte.

Rudar je samo dvije minute kaznio ove promašaje. Nakon akcije po desnoj strani lopta je prebačena na suprotnu do Gvasalije koji vraća u peterac za Danija Romeru. Španac je pogodio na svom debiju i tako najavio da bi mogao da bude pravo pojačanje Prijedorčana u proljećnom dijelu sezone.

I ovo je bilo u par centimetara, još jednom se to provjeravalo u VAR sobi, na kraju je sudija Dragan Petrović dobio potvrdu da nije bilo ofsajda.

U samom finišu prvog poluvremena istakao se Josipović i dobrim odbranama spriječio potpuni preokret Rudara.

Uspjeli su Prijedorčani du nastavku da stignu do potpunog preokreta, Dani Romera je još jednom zatresao mrežu, međutim, pogodak je poništen zbog novog ofsajda.

Pet minuta prije kraja prava drama u šesnaestercu gostiju, nakon ubacivanja domaćih lopta se odbila od Perku i pogodila stativu, da bi ju na kraju uhvatio Josipović i ostalo je 1:1.

Činilo se da će meč biti završen ovim rezultatom, ali je Široki Brijeg u jeku napada domaćih istrčao odličan kontranapad koji je "džoker" s klupe Klepač završio pogotkom za pobjedu - 2:1.

Rudar je tako ostao prikovan za dno tabele sa 15 bodova, koliko ima i Posušje koje u nedjelju dočekuje ekipu Željezničara.



