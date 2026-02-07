logo
Marinović nezadovoljan odlukama Borca u napadu: Odigravamo kad treba da šutiramo, moramo da radimo na tome!

Marinović nezadovoljan odlukama Borca u napadu: Odigravamo kad treba da šutiramo, moramo da radimo na tome!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Trener Borca iznio je utiske sa utakmice protiv Veleža (0:0) na konferenciji za novinare.

Vinko Marinović i Ibro Rahimić o utakmici Velež Borac Izvor: Screenshot

Velež i Borac odigrali su meč bez pogodaka u 20. kolu Premijer lige BiH. Nakon ovakvog ishoda, ekipa Vinka Marinovića na liderskoj poziciji ima samo bod više od drugoplasiranog Zrinjskog, sa kojim će odmjeriti snage u sljedećem kolu na Gradskom stadionu (subota, 16.00).

"I prije meča smo znali da nas čeka jedan zahtjevan duel. Velež je igrao jako dobro u prošloj sezoni, pogotovo taj drugi dio, takođe i u pripremama. Međutim, spremali smo se i mislim da smo danas stvorili tri-četiri prilike koje nismo iskoristili. Mislim da je utakmica bila dosta dinamična i da je bilo dosta agresivnosti, ali nismo uspjeli da uradimo ono što smo željeli, a to je da postignemo gol", rekao je na konferenciji za novinare trener Borca, nastavivši:

"Mislim da smo u prvih 25 minuta igrali dosta dobro, držali sve pod kontrolom i stvorili te prilike koje smo imali. Kasnije smo ušli u jedan ritam koji nam nije odgovarao, to smo i na pauzi pokušali da popravimo, da igramo više sa posjedom. Uspijevali smo, ali nam je falio završni pas da dođemo u situaciju da postignemo gol. Imali smo 2-3 dobre situacije, ali ih nismo iskoristili, donijeli smo pogrešne odluke. Odigravali smo kad je trebalo da šutiramo i na tome ćemo morati da radimo u narednom periodu."

Izvor: Screenshot

Strateg Veleža Ibro Rahimić istakao je da je njegova ekipa djelovala bojažljivo u prvih 25 minuta.

"Mislim da je razlog što smo cijelu sedmicu trenirali na vještačkoj travi, pa je bilo potrebno vrijeme da se igrači malo priviknu. Poslije smo, nakon tih 25 minuta, uzeli igru u svoje ruke i mislim da smo imali mogućnost da dođemo do gola. U drugom poluvremenu je bilo momenata gdje je Borac bio bolji, gdje smo mi bili bolji. Imali smo i mi i oni određene šanse, ali mislim da je neriješen rezultat realan kad se sve sabere i uzme u obzir", riječi su Rahimića nakon meča u Vrapčićima.

