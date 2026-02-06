logo
Radnik poražen na "Koševu": Adem Ljajić promašio penal, pa asistirao Luki Menalu za gol na debiju u dresu Sarajeva

Radnik poražen na "Koševu": Adem Ljajić promašio penal, pa asistirao Luki Menalu za gol na debiju u dresu Sarajeva

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nakon tri remija sa Radnikom, fudbaleri Sarajeva su konačno stigli do pobjede nad bijeljinskim timom u prvom meču proljećnog dijela Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Sarajevo Radnik Premijer liga BiH 20. kolo Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Sarajevo je upisalo devetu pobjedu u sezoni na otvaranju jesenjeg dijela prvenstva BiH.

Iako je Radnik u posljednje tri utakmice (2:2, 4:4, 1:1) uspio da ostane neporažen protiv ekipe sa "Koševa" u petak uveče je konačno položio oružje protiv "bordo" tima.

SARAJEVO - RADNIK 2:0 (1:0)

Do gotovo sredine prvog dijela meča na "Koševu" nismo vidjeli gotovo ništa osim bakljade sarajevskih navijača i transparenta posvećenog kiparskom fudbaleru Rafailu Mamasu, koji je teško povrijeđen na pripremama Sarajeva.

"Ostani snažan. Mi smo uz tebe, Mamas", pisalo je na transparentu koji su igrači Sarajeva pokazali na početku, a onda je u 19. minutu "bordo" tim stigao do prednosti.

Adem Ljajić je bio idejni tvorac akcije nakon što je uposlio Mihaela Kuprešaka, koji je stigao iz drugog plana i potom poslao loptu u sredinu, gdje se dobro snašao Agon Elezi i pogodio mrežu bijeljinske ekipe - 1:0.

Golman Radnika Elvir Trako je u 26. minutu dobro intervenisao nakon udarca iskosa Kuprešaka, koji je već u narednom napadu ponovo šutirao, ali iznad prečke.

Sjajnu priliku da udvostruči prednost imali su domaći u 42. minutu kada je poslije centaršuta Ljajića iz kornera, Aldin Turkeš glavom prebacio na drugu stativu, a tamo je Šejn Marudža s sedam metara promašio.

Na otvaranju drugog dijela, nova šansa za izabranike Marija Cvitanovića - nakon kornera Ljajića, najviši u skoku bio je Slavko Bralić i tukao iznad prečke.

Isti akteri - Ljajić i Bralić kreirali su šansu u 68. minutu ali ovoga puta je Trako odbranio i sačuvao nadu Radnika. 

Promašaje domaće ekipe mogao je šest minuta kasnije da kazni vezista bijeljinskog tima Aldin Hrvanović poslije greške Amara Beganovića, ali je istrčao golman Ivan Banić, skratio ugao i odbranio njegov udarac.

I onda u 80. minutu nakon intervencije iz VAR sobe, dosuđen je penal za Sarajevo zbog igranja rukom u kaznenom prostoru.

Odgovornost je preuzeo kapiten "bordo" tima Adem Ljajić, ali je katastrofalno šutirao pored gola!

Šest minuta kasnije, nekadašnji reprezentativac Srbije se iskupio za promašeni jedanaesterac, sjajnom asistencijom iz slobodnjaka za rezervistu Luku Menala, koji je na svom debiju potvrdio pobjedu Sarajevu - 2:0.

Sarajevo: Banić, Beganović, Ristovski, Bralić, Marudža, Kuprešak, Cimirot, Ignatkov, Elezi, Ljajić i Turkeš. Trener: Mario Cvitanović

Radnik Bijeljina: Trako, Dimitrić, Ćosić, Karjašević, Radović, Feliks Osei, Lauš, Črnko, Hrvanović, Faraž i Teodorović. Trener: Duško Vranešević




Standings provided by Sofascore

(MONDO)

