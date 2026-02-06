U Veležu optimisti pred derbi s Borcem: Banjalučanima respekt, ali niko nije favorit u Mostaru

Trener i kapiten Veleža, Ibro Rahimić i Ante Hrkać, najavili su subotnji derbi u Mostaru protiv banjalučkog Borca na otvaranju proljećnog dijela Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/FK Velež Mostar

Banjalučani će u subotu biti gosti na stadionu "Rođeni", a trener mostarske ekipe Ibro Rahimić se najprije osvrnuo na pripremni period.

"Prije svega želim istaći kako smo zadovoljni pripremnim periodom, naravno i utakmicama koje smo odigrali, tako da smo uspjeli zadržati ritam u kojem smo i završili prvi dio sezone. Igrači su fokusirani i motivisani i mislim da s pravom možemo očekivati nastavak pozitivnih rezultata", rekao je Rahimić, a onda se fokusirao na sutrašnjeg protivnika.

"Analizirali smo igru ekipe Borca, znamo odakle nam prijeti najveća opasnost i svakako da zaslužuju veliki respekt. Kada se vratim na posljednju utakmicu koju smo odigrali u Banjaluci gdje smo taktički odigrali na vrhunskom nivou, ja iskreno vjerujem da i sutra možemo odgovoriti na sve zadatke koje utakmica nosi".

Rahimić je dodao da je stručni štab Veleža pažljivo "skenirao" banjalučki tim.

"Istina je da sam dosta vremena proveo analizirajući ekipu Borca, prikupio sam dosta informacija o našem sutrašnjem protivniku, i znam sve o svakom igraču pojedinačno, njihove jače i slabije strane. Imam nekoliko varijanti vezano za sutrašnju utakmicu, ali za detalje ću se svakako odlučiti u toku sutrašnjeg dana. Ono što mi je važno da imam veliko povjerenje u svoje igrače da jako dobro rade, i da uz potrebnu disciplinu možemo nastaviti tamo gdje smo stali", istakao je strateg "rođenih".

Kapiten Veleža Ante Hrkać takođe je bio optimističan pred prvi proljećni meč.

"Važno je da je okosnica tima ostala na okupu, da smo svi zdravi i siguran sam da smo spremni odigrati jednu jako kvalitetnu utakmicu. Borac je izuzetno kvalitetna ekipa, lider su na tabeli i sigurno da su jedna od najboljih ekipa kada je ofanzivni dio tima u pitanju sa jako dobrim pojedincima. Ali bez obzira na kvalitet gostiju, igramo na domaćem terenu gdje niko nije favorit, čak štaviše određenu prednost, naročito zbog naših navijača bih dao nama", poručio je Hrkać.

Derbi meč 20. kola prvenstva BiH između Veleža i Borca igra se u subotu u Mostaru s početkom od 18 časova, a direktan prenos je na TV Arena Sport.

(MONDO)