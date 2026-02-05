logo
Borac predstavio dres povodom 100. rođendana!

Borac predstavio dres povodom 100. rođendana!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

U ovom dresu će crveno-plavi igrati u predstojećoj polusezoni.

Novi dres Borca, FK Borac dres Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Fudbalski klub Borac obilježava ove godine vijek postojanja. U pripremi su brojni projekti i iznenađenja za navijače, a jedno od njih je objelodanjeno ovog četvrtka - riječ je o dresu u kojem će crveno-plavi nastupati u proljećnom dijelu sezone.

Klub iz Platonove ulice večeras je predstavio opremu koja će premijerno izdanje pred banjalučkom publikom imati u subotu, 14. februara, kada će Borac u derbiju polusezone dočekati Zrinjski.

Dres je urađen po principu crvenih i plavih pruga, uz zlatnu nijansu na rukavima, kragni, ali i na prednjoj i zadnjoj strani dresa.

Da li vam se sviđa novi dres banjalučkog kluba?

(mondo.ba)

