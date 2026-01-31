Borac za kraj priprema remizirao sa Orenburgom! Majstorije Skorupa i Hrelje

Borac je u posljednjoj utakmici u Antaliji odigrao 2:2 protiv Orenburga.

Izvor: FK Borac

Fudbaleri Borca završili su sa pripremama za drugi dio sezone. Nakon što su ranije danas savladali Uzgen iz Kirgistana, nešto kasnije su u posljednjoj provjeri remizirali sa Orenburgom rezultatom 2:2.

Prvi pogodak za Borac postigao je Damir Hrelja na asistenciju Sebastijana Erere, dok je drugi gol djelo Dine Skorupa.

Pogledajte ova dva sjajna gola:

Pogledajte 01:12 Borac - Rubin Kazanj Izvor: Facebook/FK Borac Izvor: Facebook/FK Borac

"Ovo je moj prvi gol otkad sam se vratio. Danas smo odigrali 2:2 sa ruskim prvoligašem koji je bio jako dobar i bila je ovo jako dobra utakmica. Imali smo 14 dana priprema, mislim da smo uradili sve na jednom velikom nivou. Nadam se da ćemo ove sezone uzeti titulu", poručio je Skorup.

Kratku izjavu dao je i novajlija u timu Borca Abel Paskval.

"Bila je ovo teška utakmica sa jako dobrim ruskim timom. Sretan sam, da budem iskren osjećam se jako dobro. Nadam se da ću zadržati barem pola ovih osjećanja i u budućnosti.

Podsjetimo, Borac je do prethodnih dana u turskom ljetovalištu savladao Seged (1:0) i Pelister (2:0), a remizirao sa CSKA 1948 (1:1).

Lider Premijer lige BiH će prvi takmičarski meč u 2026. godini igrati 7. februara u gostima protiv Veleža, u okviru 20. kola bh. prvenstva.