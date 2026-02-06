Optimizam u Borcu: Svi gledaju da se dokažu i pobijede najbolje, a vjerujem da mi to u ovom trenutku jesmo

Borac drugi dio sezone u Premijer ligi BIH otvara gostovanjem Veležu u Mostaru (subota, 18 časova).

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Banjalučki Borac drugi dio sezone u Premijer ligi BiH otvoriće teškim gostovanjem u "Vrapčićima".

Nisu "crveno-plavi" imali mnogo uspjeha protiv Veleža u Mostaru, tako da će sutrašnju utakmicu, koja je na programu od 18 časova, pokušati da iskoriste kako bi ta negativna tradicija bila prekinuta.

Zimsku pauzu Banjalučani su dočekali na liderskoj poziciji sa 43 boda, tri više od aktuelnog šampiona Zrinjskog, pa će tu nastoajti da ostanu do kraja sezone.

"Mogu biti zadovoljan pripremama zato što su igrači pokazali jednu ozbiljnost, bili su odgovorni i disciplinovani, sa jasnom željom da se što bolje pripreme za nastavak prvenstva i cilj koji je pred nama. Jako dobro su radili, a sad očekujemo da to prenesemo na prvenstvo", rekao je šef stručnog štaba Vinko Marinović o odrađenim pripremama u Antaliji, a zatim se osvrnuo na sutrašnji meč protiv mostarskih "rođenih".

"Čeka nas zahtjevna utakmica na otvaranju drugog dijela prvenstva. Radi se o protivniku koji je jako dobro organizovan, ima kvalitet i naravno da smo svjesni toga. Ali, ono što mi želimo i trebamo je da fokus bude na nama, našoj igri i načinu na koji ćemo to izvesti na terenu. Očekujem tešku utakmicu, ali vjerujem da ćemo odigrati dobro, polusezonu otvoriti na najbolji mogući način i zadržati prednost ispred Zrinjskog koju imamo iz prvog dijela i da naredno kolo dočekamo u što boljem raspoloženju", rekao je Marinović pred dvomeč sa mostarskim rivalima, jer nakon Veleža Borac će igrati i sa Zrinjskim, ali ovaj put u Banjaluci.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Stanje sa igračkim kadrom je poprilično dobro, a jedino će izostati Viktor Rogan, zbog preloma i operacije ključne kosti.

"Ne možemo računati samo na Rogana. Kroz pripreme imali smo određenih problema, tu je bio i kapiten, zatim Saničanin i Vuković, koji su vukli neke posljedice još od prvog dijela sezone. Oni su radili smanjenim intenzitetom, ali sada su se uključili u rad, zdravi su, tako da osim Rogana računamo na sve igrače na raspolaganju", dodao je Marinović, uz potvrdu da se Karolina u potpunosti oporavio i na njega će stručni štab računati u nastavku prvenstva.

Kapiten "crveno-plavih" Srđan Grahovac takođe se prvo osvnuo na pripremni period, kojim svi u taboru ekipe Borca mogu biti i te kako zadovoljni.

"Još jedne pripreme su iza nas. Vjerujemo svi da smo se dobro spremili, što su pokazale pripremne utakmice. Međutim, sad slijedi ono najbitnije - proljetni dio prvenstva. Znamo svi da je dosta teže nego u jesenjem dijelu, za nas je svaka utakmica kao finale jer znamo koji su ciljevi kluba. Tu smo, na prvoj poziciji, znamo da svaku ekipu motivišemo. Uvijek svi gledaju da se dokažu i pobijede najbolje, a vjerujem da mi to jesmo u ovom trenutku. Kao kapitena raduje me kako rade naši mladi momci i kako su se nametnuli na pripremama. Dobro se radilo, ali sad je ono najbitnije pred nama. Vjerujem da je i šef na slatkim mukama pred prvenstvo", tvrdi Grahovac.

Dueli sa Veležom u Mostaru po tradiciji ne leže "crveno-plavima", koji će nastojati da prekinu seriju loših izdanja i nastave put ka šampionskoj tituli odmah od prvog kola proljećnog dijela prvenstva.

"Igramo u Mostaru, a znamo da nam tamo tradicionalno nije lako igrati. Nismo ostvarili puno pobjeda, ali znamo koji su naši ciljevi. Idemo da startujemo pobjedom, a najbitnije je da što prije uđemo u formu. Pripremne utakmice su jedno, a utakmice za bodove su nam najbitnije i ono što se računa", naglasio je Grahovac.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Nije Borac mnogo mijenjao tokom zimske pauze, tako da nije bilo problema sa adaptiranjem novjalija. Uostalom, kako tvrdi Grahovac, njih skoro da nikako ni nema.

"Generalno, nemamo s tim problem. Svake godine promijeni se par igrača, ali same izjave tih momaka, pogotovo stranaca, pokazuju kakva atmosfera vlada kod nas. Vjerujem da nakon sedam dana, poslije jednog mikro-ciklusa sa ekipom, svi se tu osjećaju kao domaći, tako da se ne osjete nikakve promjene", zaključio je kapiten Borca.

Inače, Borac je juče promovisao novi dres, povodom proslave vijeka postojanja kluba, a predstavnicima medija Marinović i Grahovac uživo su pokazali kako izgleda oprema koji će borčevci nositi u nastavku sezone.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Inače, drugi dio sezone počinje danas, kada su na rasporedu prve tri utakmice 20. kola Premijer lige BiH.

PREMIJER LIGA BIH - 20. KOLO:

Petak:

Rudar Prijedor - Široki Brijeg (16.00)

Zrinjski - Sloga (18.00)

Sarajevo - Radnik (20.00)

Subota:

Velež - Borac (18.00)

Nedjelja:

Posušje - Željezničar (13.00)



