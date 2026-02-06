Nekadašnji fudbaler PSV-a potpisao za Rudar Prijedor!

Austrijski vezista Marsel Ricmajer novi je fudbaler "rudara".

Izvor: mooinblack/Shutterstock

Rudar Prijedor danas kreće u borbu za premijerligaške bodove. "Rudari" će od 16 časova ugostiti Široki Brijeg, a uoči meča 20. kola Premijer lige BiH aktuelne su i promjene u igračkom kadru.

Naime, Prijedorčani su obavijestili javnost da je sporazumno raskinut ugovor sa defanzivcem Miloradom Bilbijom, dok je istovremeno angažnovano pojačanje u veznom redu, i to iz Austrije.

Naime, Marsel Ricmajer potpisao je ugovor sa "rudarima". Riječ je o iskusnom 32-godišnjem fudbalu, koji igra na poziciji prednjeg veznog i krilnog igrača, koji u Prijedor stiže kao slobodan igrač.

Ljevonogi fudbaler u prethodnoj polusezoni bio je bez kluba, a iza sebe ima bogatu karijeru tokom koje je, između ostalih, nastupao za ekipe PSV-a, bečkog Rapida i engleskog Barnslija.

"Svojim kvalitetom će sigurno unaprijediti igru naše ekipe i, nadamo se, pomoći našem klubu u ostvarenju postavljenih ciljeva", saopšteno je iz Rudar Prijedora.

Prijedorčani su prvi dio sezone u Premijer ligi BiH okončali na posljednjoj poziciji, pa će na proljeće jedini cilj biti bijeg sa začelja tabele u sigurnu zonu, odnosno opstanak u društvu najboljih.