Rudar Prijedor slavio u prvoj pripremnoj utakmici

Rudar je u prvoj pripremnoj utakmici savladao Jadran Dekani.

Izvor: PROMO/Rudar Prijedor

Fudbaleri Rudara iz Prijedora danas su u prvoj pripremnoj utakmici odigranoj u Novigradu savladali ekipu Jadrana Dekani s minimalnih 1:0.

Odlučujući pogodak za "rudare" postigao je Romero u 18. minuti utakmice.

Prijedorčani će u Hrvatskoj pored ove odigrati još dvije utakmice. Naredni protivnik biće Koper, a taj meč je na rasporedu 24. januara. Nakon toga izabranice Perice Ognjenovića čeka duel sa Triglavom iz Kranja, a taj meč biće odigran 30. januara.

Rudar će u proljetnom dijelu sezone imati samo jednu misiju, a to je opastanak u elitnom rangu bh. fudbala. Ekipa sa grada na Sani je pauzu dočekala na posljednjem mjestu tabele Premijer lige BiH sa 15 bodova koliko ima i Posušje. Prva "iznad crte" je dobojska Sloga sa 19, nakon čega slijedi Radnik iz Bijeljine sa 21 poenom.