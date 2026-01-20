logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rudar dao Borcu Španca, pa doveo Italijana!

Rudar dao Borcu Španca, pa doveo Italijana!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Rudar otputovao na pripreme u Medulin sa dvojicom novajlija u ekipi.

Fabricio Daneze novi igrač Rudar Prijedora Izvor: Facebook/FK Rudar Prijedor

Stranaca neće nedostajati u Rudaru iz Prijedora ni u proljećnom dijelu sezone.

Nakon što je Abel Paskval otišao u banjalučki Borac prijedorski klub brzo je našao zamjenu na poziciji štopera. U pitanju je italijanski fudbaler Fabricio Daneze, a i on kao i većina prethodnih „novajlija“ u Rudaru stiže iz Španije.

Tridesetogodišnji Daneze, koji je rođen u Rimu, nakon igranja za italijanske niželigaše 2019. godine preselio je u Španiju gdje je brnaio boje nekoliko klubova, a igrao je i u Andori.

Posljednjih godinu dana italijan koji osim na mjestu štopera može da odigra i na mjestu lijevog beka, proveo je u Numansiji za koju je odigrao 25 utakmica i čak postigao dva gola.

Prije tri dana Rudar je predstavio i španskog napadača Danija Romeru, a u međuvremenu je klub napustio Petar Gigić, sa kojim je raskinut ugovor.

Ekipa Rudara otputovala je na pripreme u Novigrad gdje će provesti narednih deset dana.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Rudar Prijedor Premijer liga BiH fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC