Rudar dao Borcu Španca, pa doveo Italijana!

Rudar otputovao na pripreme u Medulin sa dvojicom novajlija u ekipi.

Izvor: Facebook/FK Rudar Prijedor

Stranaca neće nedostajati u Rudaru iz Prijedora ni u proljećnom dijelu sezone.

Nakon što je Abel Paskval otišao u banjalučki Borac prijedorski klub brzo je našao zamjenu na poziciji štopera. U pitanju je italijanski fudbaler Fabricio Daneze, a i on kao i većina prethodnih „novajlija“ u Rudaru stiže iz Španije.

Tridesetogodišnji Daneze, koji je rođen u Rimu, nakon igranja za italijanske niželigaše 2019. godine preselio je u Španiju gdje je brnaio boje nekoliko klubova, a igrao je i u Andori.

Posljednjih godinu dana italijan koji osim na mjestu štopera može da odigra i na mjestu lijevog beka, proveo je u Numansiji za koju je odigrao 25 utakmica i čak postigao dva gola.

Prije tri dana Rudar je predstavio i španskog napadača Danija Romeru, a u međuvremenu je klub napustio Petar Gigić, sa kojim je raskinut ugovor.

Ekipa Rudara otputovala je na pripreme u Novigrad gdje će provesti narednih deset dana.