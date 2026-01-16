logo
Donald Mols nakon Prijedora otišao kod bivšeg trenera Borca u Švedsku

Autor Haris Krhalić
0

Donald Mols potpisao za Ostersund.

Donald Mols potpisao za Ostersund Izvor: PROMO/Ostersund FK

Doskorašnji fudbaler Rudara iz Prijedora Donald Mols ima novi klub. Kamerunski veznjak će karijeru nastaviti u švedskom Ostersundu koji se takmiči u drugoj ligi.

Radi se o klubu koji sa klupe predvodi bivši trener Borca Nemanja Miljanović. Mols je ugovor sa novim klubom potpisao na dvije godine, a poručio je kako je veoma sretan zbog toga.

„Veoma sam sretan što sam ovdje. Ovo mi je prva posjeta Ostersundu, ali i Švedskoj. Preda mnom je novi životni izazov kojem se radujem i daću sve od sebe za klub i navijače“, rekao je Donald Mols nakon potpisa za novi klub.

„Donald je kvalitetan defanzivni vezni igrač sa dobrim iskustvom igranja utakmica na visokom nivou. To je igrač kojeg je Nemanja ranije trenirao i veoma dobro poznaje. Vjerujemo da će se njegove karakteristike odlično uklopiti kod nas i radujemo se da ga vidimo na Jomtkraft Areni“ rekao je Stefan Lundin, sportski direktor Ostersunda.

Mols je seniorsku karijeru počeo u Lokomotivi iz Zagreba, a igrao je još i za Kustošiju, banjalučki Borac, Najran, Kolubaru, Mladost, Slobodu iz Novog Grada, dobojsku Slogu te pomenuti Rudar za koji je ove sezone odigrao 13 utakmica.

Donald Mols FK Rudar Prijedor Nemanja Miljanović

