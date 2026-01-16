Napadač koji je igrao u španskoj Primeri potpisao za Rudar Prijedor

Dani Romera je novi napadač Rudar Prijedora!

Izvor: Facebook/FK Rudar Prijedor

Daniel Romera Andujar novi je igrač u redovima žuto-plavih!

Dugo očekivano pojačanje u napadu je napokon stiglo.

U pitanju je iskusni napadač, koji u svom CV-u ima nekoliko nastupa u španskoj Primeri i više od 100 mečeva u drugoj ligi Španije (Barselona B, Kadiz CF, Herkules CF....).

„Španac dolazi da popravi efikasnost prijedorske ekipe i od njega se očekuje da trese protivničke mreže u nastavku sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine“, saopšteno je iz prijedorskog kluba.

Posljednji klub prije dolaska u Rudar za 30-godišnjeg Romeru bio je španski trećeligaš Arenteiro za koji je sakupio četiri nastupa ove sezone.

Rudar Prijedor je prethodne polusezone završio na posljednjem 10. mjestu na tabeli sa 15 bodova i na proljeće mu predstoji borba za opstanak.

(MONDO)