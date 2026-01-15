Marko Šebez se vratio u Rudar Prijedor: Sarajevo ga platilo 30.000 evra, sada stigao besplatno

Marko Šebez se nakon godinu dana vratio u Rudar.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Marko Šebez zvanično je novi fudbaler Rudara iz Prijedora, potvrdio je klub sa Sane putem društvenih mreža. Mladi vezni fudbaler u Rudar se vratio kao slobodan igrač, nakon što je raskinuo ugovor sa FK Sarajevo.

Zanimljivo, Sarajevo je u januaru 2025. godine, prema podacima specijalizovanog portala Transfermarkt, platilo Rudaru 30.000 evra za transfer Šebeza, ali se on sada u matični klub vratio bez obeštećenja.

Šebez je tokom aktuelne sezone nastupao za juniorsku selekciju Sarajeva, za koju je odigrao 14 utakmica, ali se nije upisao u strijelce niti zabilježio asistenciju.

„Marko se vratio kući. Nakon raskida ugovora sa FK Sarajevo, kao slobodan igrač potpisao je ugovor s našim klubom. Pokušaće da se nametne stručnom štabu i nadamo se da će zablistati u WWin ligi BiH“, poručili su iz Rudara uz dobrodošlicu mladom fudbaleru.

Rudar Prijedor je tokom zimskog prelaznog roka pretrpio brojne promjene u igračkom kadru. Klub su napustili Abel Paskval (Borac), Luka Misimović i Filip Račić (povratak u matične klubove), kao i Stefan Radaković, Nemanja Raković, Nikola Miličević, Mihajlo Savanović, Branislav Kocić, Filip Mikić, Milorad Bilbija i Donald Mols.

Prije dolaska Šebeza, Rudar je pojačao i Stefan Marčetić, koji je u Prijedor stigao na pozajmicu iz FK Borac.