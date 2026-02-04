logo
Ognjenović dobio još jednog Španca: Bivši član Selte potpisao za Rudar Prijedor

Dani Molina novi je član Prijedorčana.

Dani Molina stigao u Rudar Prijedor Izvor: FK Rudar Prijedor

Rudar Prijedor je nekoliko dana pred start drugog dijela sezone u Premijer ligi BiH proširio špansku koloniju u svojim redovima. Tako je ove srijede novi član prijedorskog tabora postao Dani Molina (1996.), centralni vezista koji je prethodno branio boje portugalskog Penafijela. U protekloj polusezoni nastupio je sedam puta u tamošnjem drugoligaškom rangu.

Bivši juniorski reprezentativac Španije bio je kroz karijeru i član Selte iz Viga. U prvom timu, međutim, nije dobio pravu šansu, ali je zato upisao 100 nastupa za B ekipu i postigao četiri gola. U Španiji je, takođe, branio i boje Rekreativa iz Uelve, San Fernanda, Sansea i Alkojana.

Poslije njegovog dovođenja, trener Perica Ognjenović sada na raspolaganju ima osam Španaca. Iz prethodne polusezone tu su Roberto Koral, Alvaro Ronkal, Andres Mohedano, Fernan Fereiroa, Horhe Bolivar i Džordan Gutijerez, kojima se početkom ove godine priključio Dani Romera.

U klubu je tokom 2025. godine igrao i Abel Paskval, koji je u zimskom prelaznom roku razdužio opremu prijedorskog kluba i postao član Borca.

Uz špansku koloniju, Rudar Prijedor na raspolaganju ima još trojicu igrača van Balkanskog poluostrva – Kamila Puentesa (Kolumbija), Fabricija Danezea (Italija) i Demetra Gvasaliju (Gruzija).

(mondo.ba)

