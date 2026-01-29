Rudar doveo Traku, Amoa otišao na pozajmicu u Čelik!

Nove promjene u prijedorskom Rudaru. Ovog puta nije došao niko iz Španije.

Rudar Prijedor nastavio je sa promjena u ekipi pred nastavak takmičenja u Premijer ligi BIH.

Prijedorčani su u dva dana ispunili i rubriku „dolasci“ i rubriku „odlasci“.

Ovog puta ne radi se o transferu nekog iz Španije, u prijedorski klbu stigao je Muharem Trako.

Vezni fudbaler ponikao je u Sarajevu, a u Rudar dolazi iz federalnog prvoligaša Stupčanice.

"Muharem Trako, 22-godišnji centralni defanzivac, novi je igrač žuto-plavih. Trako je izdanak fudbalske akademije FK Sarajevo, već nekoliko godina igra na najvišem nivou, a u naš klub dolazi iz NK Stupčanica. Mladi defanzivac će pojačati konkurenciju u centralnom dijelu odbrane naše ekipe i sigurno je igrač na koga se može ozbiljno računati u budućnosti. Dobro došao i srećno“, objavio je Rudar.

Prijedorčani su saopštili u međuvremenu da je dugogodišnji fudbaler ovog tima Džozef Amoa otišao na pozajmicu u zenički Čelik.