Perica Ognjenović pred nastavak sezone: Rudar Prijedor što prije da preda "fenjer" drugima

Šef stručnog štaba Rudar Prijedora Perica Ognjenović optimistično je najavio nastavak sezone u Premijer Premijer ligi BiH, ali i jasno poručio da klub želi što prije da napusti posljednje mjesto na tabeli.

Izvor: Promo/FK Rudar Prijedor

Na pres konferenciji uoči utakmice 20. kola protiv Širokog Brijea (petak, 16.00 sati), Ognjenović je sumirao zimske pripreme i izrazio zadovoljstvo urađenim poslom, uprkos kraćem periodu.

"Pripreme su bile kraće i nama i ostalim ekipama, ali smo uradili ono što smo zacrtali. Koliki je kvalitet urađenog, pokazaće utakmice koje dolaze. Klub je napustilo nekoliko igrača, ali smo se potrudili da dovedemo adekvatna pojačanja", rekao je Ognjenović.

Tokom priprema u Novigradu, Rudar je odigrao četiri kontrolna susreta (jedna pobjeda, tri poraza), ali rezultati nisu bili prioritet.

"U pripremnim utakmicama rezultat nikada nije prioritet. Cilj je bio da svi igrači dobiju minutažu i da što spremniji dočekamo prvenstvo. Zadovoljan sam i mečevima koje smo izgubili jer smo popravljali segmente igre koji su nam nedostajali. Napredak u napadu je rezultat rada cijelog tima".

Široki Brijeg dolazi u Prijedor kao težak rival - u prvom dijelu sezone slavili su u oba međusobna susreta, pa Ognjenović očekuje zahtjevnu utakmicu.

"Pokušaćemo na teren prenijeti ono što smo radili tokom priprema i pružiti što bolju partiju. Široki je kvalitetna ekipa i očekuje nas zahtjevna utakmica, kao i svaka u Premijer ligi BiH. Imamo manjih kadrovskih problema, ali u globalu ekipa je spremna".

Na direktno pitanje kada Rudar planira prepustiti "fenjer" (posljednje mjesto) drugima, Ognjenović je kratko odgovorio.

"Nadamo se što prije. Fudbal je nepredvidiv, ali vjerujemo u rad i napredak ekipe", zaključio je on.

Utakmica Rudar Prijedor - Široki Brijeg ima i humanitarni karakter s obzirom da će sav prihod od ulaznica biti namijenjen liječenju Prijedorčanke Tamare Došen, koja se bori sa teškom bolešću.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)