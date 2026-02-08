Slaviša Stojanović "opleo" po ekipi Željezničara: "Apsolutna nula"

Debi Slaviše Stojanovića na klupi Željezničara završen je porazom u Posušju, a novi trener plavih nakon utakmice nije krio ogromno nezadovoljstvo prikazanim izdanjem svoje ekipe.

Izvor: Facebook/FK Željezničar

Posušje je slavilo minimalnim rezultatom i, prema riječima Stojanovića, potpuno zasluženo stiglo do tri boda, dok Željezničar nije pokazao gotovo ništa.

"Daleko je ovo od ozbiljnog fudbala i ozbiljnog shvatanja zadataka na terenu. Jedno su pripreme, drugo su prave utakmice. Ovako nonšalantno, sa osnovnim greškama, bez želje i strasti - ne može se igrati fudbal", rekao je Stojanović za "Moju TV", dodavši da fudbal nagrađuje disciplinu, organizaciju i sistem, što je, kako je istakao, Posušje danas imalo.

Posebno je nekadašnjeg trenera Crvene zvezde pogodio izostanak reakcije njegove ekipe tokom većeg dijela susreta.

"Mi ni u jednom momentu nismo pokazali želju da dobijemo utakmicu, osim posljednjih pet minuta, što je apsurd. Ta šansa na kraju je više plod slučajnosti i dugih lopti. Previše grešaka u pasu, u procjeni dugih lopti. Mogu samo da čestitam Posušju - mi ništa nismo zaslužili".

Stojanović je izrazio nadu da će vrlo brzo doći do promjena, jer, kako je istakao, ovako Željezničar ne može dalje.

"Radimo na tome da se stvari promijene. Moramo sve promijeniti, inače ćemo svi biti u problemu. Što prije shvatimo zakone fudbala, kakav dres nosimo i pred kakvim navijačima igramo, biće bolje. U ovom trenutku, ovo je ispod svake kritike".

Na kraju je bio potpuno jasan - pozitivnih stvari nema.

"Nema baš ništa pozitivno. Svaka utakmica s ovakvim pristupom biće problem, a dolaze jači protivnici. Ako se ne trgnemo, neće biti dobro. Danas - apsolutna, potpuna nula. Neću upirati prstom ni u koga, ja sam birao ekipu i stil igre, ali ovdje mjesta za polovne stvari nema. Željina publika zna šta znači igrati za ovaj grb, a mi to danas nismo pokazali", oštro je zaključio Stojanović.

