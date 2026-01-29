logo
Željezničar predstavio pojačanje: Veznjak stigao iz Izraela

Autor Haris Krhalić
0

FK Željezničar ozvaničio je dolazak Alekse Pejića (26), koji je potpisao dvoipogodišnji ugovor.

Aleksa Pejić potpisao za Željezničar Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Fudbalski klub Željezničar i Aleksa Pejić (26) ozvaničili su saradnju potpisivanjem dvoipogodišnjeg ugovora, a veznjak na Grbavicu stiže iz Makabi Bnei Reineha.

Pejić je rođen 9. septembra 1999. godine u Beogradu, a prve fudbalske korake napravio je u školi FK Brodarac, s kojim je osvojio titulu juniorskog prvaka Srbije i ostvario zapažen nastup u Omladinskoj Ligi šampiona. Seniorsku karijeru započeo je u Proleteru, tadašnjem članu Superlige Srbije, gdje je proveo dvije sezone, nakon čega je uslijedio transfer u bjeloruski Saligorsk. U dresu Saligorska osvojio je šampionsku titulu, a potom je dvije sezone nastupao za bečki Rapid.

Uslijedila je sezona u TSC-u, a posljednjih pola godine proveo je u izraelskom klubu, za koji je ove sezone odigrao 18 utakmica.

Novi igrač Željezničara pojačaće konkurenciju u veznom redu, a iza sebe ima bogato iskustvo od preko 180 odigranih seniorskih utakmica u različitim nacionalnim prvenstvima, kao i nastupe u evropskim takmičenjima. U dosadašnjoj karijeri dva puta je nosio dres A reprezentacije Srbije.

