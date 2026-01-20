logo
Željezničar savladao Novi Pazar u prvoj pripremnoj utakmici

Autor Haris Krhalić
0

Slaviša Stojanović pobjedom debitovao na klupi Željezničara.

Željezničar Novi Pazar pripremna utakmica Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Fudbaleri Željezničara trijumfom su započeli pripreme u Antaliji. Tim sa Grbavice savladao je Novi Pazar golom Vinija Peišota.

Bio je ovo i debi na klupi Željezničara za trenera Slavišu Stojanovića koji je tako uspješno započeo svoj mandat.

U prvom poluvremenu Novi Pazar je bio konkretniji i imao bolje prilike, ali promjene rezultata nije bilo. Stojanović je na u drugom poluvremenu izveo poptuno novi tim, a „plavi“ su u nastavku izgledali nešto bolje na terenu.

Pogodak vrijedan trijumfa vidjeli smo u 80. minutu meča. Dženan Šabić je dobio loptu na desnoj strani i šutirao, a Brazilac, nakon što je golman Novog Pazara odbranio, našao se na pravom mjestu i pogodio za konačan rezultat.

Željezničar će odigrati još tri utakmice u Antaliji, a naredni protvnik 24. januara biće Pelister. Nakon toga slijedi utakmica protiv Mihalovica (25. januar), a za kraj priprema će se sastati sa Čerkasijem.

Tagovi

FK Željezničar prijateljske utakmice FK Novi Pazar

