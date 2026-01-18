logo
Nekadašnji reprezentativac BiH pojačao odbranu Željezničara

Nekadašnji reprezentativac BiH pojačao odbranu Željezničara

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbalski klub Željezničar i Bojan Nastić (31) ozvaničili su saradnju potpisivanjem dvoipogodišnjeg ugovora. Bivši reprezentativac BiH na Grbavicu stiže iz poljskog kluba Visla Plok.

grbavica Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Bojan Nastić rođen je 6. jula 1994. godine u Vlasenici, a prve fudbalske korake napravio je u Vojvodini. Dobre partije u Srbiji donijele su mu transfer u belgijski Genk, čiji je član bio tri godine, uz jednu polusezonu provedenu na pozajmici u Ostendeu.

U ljeto 2019. godine karijeru nastavlja u BATE Borisovu, gdje se zadržao godinu i po dana, a potom slijedi trogodišnji period u dresu poljske Jagjelonije. Od ljeta 2024. godine pa do dolaska u Željezničar nastupao je za Vislu Plok.

Iza Nastića je bogata međunarodna karijera sa više od 200 nastupa u prvenstvima Poljske, Belgije, Bjelorusije i Srbije, kao i preko 20 utakmica u evropskim takmičenjima. Tokom karijere osvajao je brojne trofeje, bio je prvak Poljske sa Jagjelonijom, sa Genkom je osvojio Superkup Belgije, sa Vojvodinom Kup Srbije, dok je sa BATE Borisovom dva puta podizao pehar Kupa Bjelorusije.

Nastić će dodatno pojačati konkurenciju na poziciji lijevog beka, a iza sebe ima i pet nastupa za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

(MONDO)

