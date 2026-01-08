Bivši trener Crvene zvezde vodio prvi trening Željezničara: Plavi počeli pripreme, poznati rivali u Antaliji

Fudbaleri Željezničara, predvođeni novim šefom stručnog štaba Slavišom Stojanovićem, obavili su prvi trening u ovoj godini i krenuli s pripremama za nastavak sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/FK Željezničar

Ekipa se okupila na “Grbavici” gdje je šef struke Slaviša Stojanović održao sastanak, a potom su plavi obavili trening u TC Areni.

Prvom treningu su prisustvovali:

Vedad Muftić, Tarik Abdulahović, Alvin Ćosić, Arman Šutković, Marin Karamarko, Edin Osmanović, Enes Alić, Ognjen Obradov, Mustafa Šukilović, Amar Zahirović, Daris Kelmendi, Deni Milošević, Dženan Šabić, Samir Radovac, Josip Pejić, Malik Kolić, Arman Džafo, Džonatan Frimen, Eldar Dragović, Aldian Korora, Ibrahim Olanrevadžu, Dan Lagumdžija, Hamza Jaganjac, Sulejman Krpić, Davor Rakić i Santi Garsija.

Ostali fudbaleri su opravdano odsutni i priključiće se u narednim danima.

Željezničar će glavni dio priprema obaviti u Antaliji, a tokom boravka u turskom ljetovalištu, planirane su četiri prijateljske utakmice, i to:

20. januar - Novi Pazar (Srbija)

24. januar - Pelister (Sjeverna Makedonija)

25. januar - Mihalovice (Slovačka)

31. januar - Čerkasi (Ukrajina)

Željezničar je polusezonu okončao na petom mjestu sa 25 bodova, čak 18 manje od vodećeg Borca iz Banjaluke, a roljećni dio sezone počinje 7. ili 8. februara, utakmicom 20. kola na gostovanju u Posušju.

(MONDO)