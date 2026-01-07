Najveći promašaji Željezničara: Španca otjerali psi lutalice, Nigerijac cijelu zimu čekao papire pa odigrao 30 minuta

Donosimo vam pregled najvećih transfer-promašaja Željezničara u proteklih nekoliko godina.

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Iako je jedno vrijeme bio u drugom planu, dolazak Abdulmalika Al Džabera u sarajevski Željezničar pokazao se kao pun pogodak.Zahvaljujući zapaženim partijama u prošloj sezoni, ovaj Saudijac zaslužio je poziv Al Nasra, pa se klub sa Grbavice prošlog ljeta pohvalio, kako je tad rečeno, najvećim izlaznim transferom u klupskoj istoriji.

Bilo je, naravno, i mnogo promašaja u klupskoj transfer-politici, a najzvučnije ime među njima svakako je Havijer Hervas, vezni igrač rođen 1989. godine u Kordobi. U dresu istoimenog kluba debitovao je u junu 2011. godine, a već pola godine kasnije dogovorio višegodišnju saradnju sa Seviljom, iako je prethodno potpisao predugovor sa madridskim Realom.

Odlučio se, ipak, za tim iz Andaluzije, koji mu je dozvolio da u Kordobi ostane do kraja sezone.

Izvor: MONDO

Nije dobio pravu priliku u Sevilji, a na Grbavici je stigao sredinom 2016. godine. Predstavljen je kao veliko pojačanje "plavih", potpisavši ugovor na dvije godine, ali je u klubu i gradu ostao samo 72 dana – iz bizarnog razloga…

"Odlučio sam da odem, jednostavno mojoj supruzi se nije svidio život u Sarajevu. Dok smo šetali sa svojim psom napale su nas lutalice i od straha supruga je željela da se vratimo u Španiju. Nakon što sam razgovarao sa klubom pustili su me uz obeštećenje, a moram priznati da mi je žao što je na kraju došlo do ovoga. Želim da se zahvalim klubu na podršci, osoblju, navijačima i naravno sada već bivšim saigračima", rekao je tada Hervas, koji je u proteklih nekoliko godina karijeru gradio u niželigaškim španskim i finskim klubovima.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Adem Ćatić

DŽENAN HARAČIĆ

Dženan Haračić je pažnju na sebe privukao izuzetnim golgeterskim učinkom u Prvoj ligi FBiH. Kao član Jajca (bivši Metalege), rođeni Bugojanac je na 55 mečeva postigao 32 gola, dok je još bolje brojke ostvario braneći boje GOŠK-a iz Gabele. Kao član tima sa stadiona "Perica-Pero Pavlović", na 45 utakmica je poentirao 33 puta.

Veoma dobre partije u društvu federalnih prvoligaša preporučile su ga Sarajlijama, među kojima nije pokazao mnogo, postigavši samo šest golova na 45 mečeva. Fudbalski hljeb danas zarađuje takođe u Prvoj ligi FBiH, braneći boje Travnika.

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

MARTIN MIRČEVSKI

Ofanzivac iz Sjeverne Makedonije Martin Mirčevski takođe je došao u klub sa epitetom vrsnog golgetera. U famoznoj "korona sezoni", postigao je 14 pogodaka za Belasicu u drugoligaškom rangu, a značajan napadački potencijal iskazao je i noseći dres Akademije Pandev (sada AP Brera), gdje je igrački "eksplodirao".

Na 18 utakmica u jesenjem dijelu prvenstva bio je strijelac čak 16 puta, poslije čega je stigao u Superligu Srbije, u tabor TSC-a.

Golgeterske zasluge u Sjevernoj Makedoniji bile su Željezničaru zvijezda vodilja da ga dovede i potpiše ugovor na godinu plus godinu, ali boravak u klubu nije prošao dobro.

Na 15 utakmica u plavom dresu šest puta je bio u startnih 11, a do odlaska iz kluba nije uspio da matira nijednog premijerligaškog golmana.

Otišao je na kraju sezone, vrativši se u "zonu komfora" – Sjevernu Makedoniju. Zadužio je dres Sileksa iz Kratova i pokazao da nije zaboravio postizati pogotke. Sedam od devet, koliko je upisao u jesenjem dijelu, postigao je u posljednjih pet kola u 2025. godini.

Izvor: Armin Heric/Armin Heric/fkz.ba

ADEŠINA FATAI

Nigerijski napadač Adešina Fatai je prije tačno četiri godine prošao zimske pripreme sa Željezničarom, ali je kao pojačanje predstavljen tek u martu, kada je polusezona uveliko počela.

Čekali su se papiri iz Rumunije gdje je prethodno bio član Astre Đurđu. Nakon što je konačno stekao pravo nastupa, odigrao je samo 31 minut u Premijer ligi BiH.

Pomenutu minutažu rasporedio je na dvije utakmice – četiri je uknjižio protiv Leotara, a 27 u duelu sa Radnikom, u kojem je završio u ljeto 2024. nakon jednogodišnje epizode u GOŠK-u iz Gabele.

Fudbalski hljeb je po odlasku iz BiH zarađivao u niželigaškim klubovima u Češkoj, gdje se i sada nalazi.

Izvor: Li Ming / Xinhua News / Profimedia

VAHID SELIMOVIĆ

U septembru 2023. godine, Željezničar je odbrambenu liniju htio da pojača Vahidom Selimovićem.

Stigao je ovaj defanzivac na Grbavicu sa pedigreom bivšeg člana francuskog Meca, u čijem dresu je nastupio 17 puta. Do dolaska u Sarajevo, stigao je i 12 puta da obuče dres reprezentacije Luksemburga, ali se u Željezničaru nije proslavio.

Već u prvom premijerligaškom nastupu, protiv Igmana u Konjicu, dobio je crveni karton u 10. minutu. Propustio je naredna dva ligaška ispita, a nakon još 13 nastupa, ne opravdavši povjerenje, otišao u rumunski Hermanštat.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Adem Ćatić

LEO SIMONI

Brazilski defanzivac Leo Simoni stigao je u klub sa Grbavice početkom prošle godine, u "paketu" sa ofanzivcem Vinijem Peišotom. I dok je Peišoto i dalje tu, pokušavajući da "kupi" povjerenje pogocima u derbijima protiv Zrinjskog i Sarajeva te asistencijom protiv Borca, Leo Simoni je početkom tekuće sezone poslat na pozajmicu u Kroaciju iz Zmijavaca.

Svojevremeno je sa ekipom Atletiko Mineira do 20 godina igrao završnicu brazilskog prvenstva u tom uzrastu, postigavši i pogodak protiv Botafoga.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Adem Ćatić

Našao se i na spisku selekcije "karioka" do 20 godina, ali je u dresu tima sa Grbavice odigrao tek nešto više od jednog poluvremena, nastupivši na četiri utamice, tokom kojih je sakupio 49 minuta.

Najduže se na terenu zadržao u aprilu 2025. protiv Borca, kada mu je Denis Ćorić ukazao povjerenje u posljednjih 19 minuta. Dva minuta manje je igrao kolo ranije protiv Zrinjskog, dok je jednocifrenu minutažu imao u mečevima sa GOŠK-om (7) i Radnikom (6).

