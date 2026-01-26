Željo savladao Sileks, Stojanović ljut zbog grešaka: Golman Ćosić nas je spasio!

"Ako se ovo bude ponavljalo, neće uvijek ovako završiti. Nema izgovora, bilo je previše grešaka", rekao je Slaviša Stojanović.

Fudbaleri sarajevskog Željezničara savladali su makedonski Sileks rezultatom 2:0 u trećoj pripremnoj utakmici.

Pobjeda bh. premijerligaša mogla je biti i ubjedljivija, a samo u prvih pola sata meča „plavi“ sa Grbavice su pogodili stativu i prečku, a šut Alića je Božinovski odbranio.

Dobru priliku imao je Rakić u 39. Minutu kada je uspio da obiđe golmana Sileksa, ali je otišao u stranu i na krjau iz ne baš najboljeg ugla pogodio spoljni dio mreže. Uspio je, međutim, Željezničar tri minute kasnije da stigne do vođstva - Alić je asistirao, a Rakić glavom pogodio.

Serija prilika nastavljena je i u drugom poluvremenu, izredali su se Šabić, Obradov, Trupe, Rakić i M'Hand da bi potom inicijativu preuzela makedonska ekipa.

U 72. minutu Ćosić je odbranio šut Mirčevskog, a onda u finišu spasio Željezničar sa još dvije odlične intervencije.

Duel je na kraju završen pogotkom Karamarka u 90. minutu, nakon ubacivanja Nastića.

Trener Željezničara Slaviša Stojanović poslije utakmice nije bio previše zadovoljan i istakao je da je njegova ekipa napravila previše grešaka.

"Moramo to popraviti. Realizacija nije bila dobra, a kad je protivnik ubacio svježije i kvalitetnije igrače, došlo je do razdvajanja linija. Golman Ćosić nas je spasio. Ako se ovo bude ponavljalo, neće uvijek ovako završiti. Nema izgovora, bilo je previše grešaka", rekao je Stojanović.