logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Željo savladao Sileks, Stojanović ljut zbog grešaka: Golman Ćosić nas je spasio!

Željo savladao Sileks, Stojanović ljut zbog grešaka: Golman Ćosić nas je spasio!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

"Ako se ovo bude ponavljalo, neće uvijek ovako završiti. Nema izgovora, bilo je previše grešaka", rekao je Slaviša Stojanović.

Željezničar pobijedio Sileks u prijateljskoj utakmici Izvor: FK Željezničar/Mirza Demirović

Fudbaleri sarajevskog Željezničara savladali su makedonski Sileks rezultatom 2:0 u trećoj pripremnoj utakmici.

Pobjeda bh. premijerligaša mogla je biti i ubjedljivija, a samo u prvih pola sata meča „plavi“ sa Grbavice su pogodili stativu i prečku, a šut Alića je Božinovski odbranio.

Dobru priliku imao je Rakić u 39. Minutu kada je uspio da obiđe golmana Sileksa, ali je otišao u stranu i na krjau iz ne baš najboljeg ugla pogodio spoljni dio mreže. Uspio je, međutim, Željezničar tri minute kasnije da stigne do vođstva - Alić je asistirao, a Rakić glavom pogodio.

Serija prilika nastavljena je i u drugom poluvremenu, izredali su se Šabić, Obradov, Trupe, Rakić i M'Hand da bi potom inicijativu preuzela makedonska ekipa.

U 72. minutu Ćosić je odbranio šut Mirčevskog, a onda u finišu spasio Željezničar sa još dvije odlične intervencije.

Duel je na kraju završen pogotkom Karamarka u 90. minutu, nakon ubacivanja Nastića.

Trener Željezničara Slaviša Stojanović poslije utakmice nije bio previše zadovoljan i istakao je da je njegova ekipa napravila previše grešaka.

"Moramo to popraviti. Realizacija nije bila dobra, a kad je protivnik ubacio svježije i kvalitetnije igrače, došlo je do razdvajanja linija. Golman Ćosić nas je spasio. Ako se ovo bude ponavljalo, neće uvijek ovako završiti. Nema izgovora, bilo je previše grešaka", rekao je Stojanović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Željezničar Slaviša Stojanović fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC