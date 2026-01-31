Željezničar poražen od Ukrajinaca u meču punom tenzija u Antaliji: Slaviša Stojanović se nasmijao na odluku sudije VIDEO

Fudbaleri Željezničara poraženi su u pripremnoj utakmici u Turskoj od ekipe Čerkasija iz Ukrajine, koja je u duel ušla kao da je u pitanju finale Lige šampiona, a ne prijateljski meč.

Izvor: Facebook/FK Željezničar

Izuzetno nervozno i grubo sa mnogo tenzija odigrali su Ukrajinci, koji su početkom drugom poluvremena kaznili nekoliko promašaja Željinih igrača i stigli do prednosti.

Strijelac je u 52. minutu bio Džuison Benet, a interesantno je i to da je sudija svirao kraj utakmice u 85. minutu.

Trener Želje Slaviša Stojanović je poslije meča dao i kratku izjavu.

"Utakmica puna tenzije, puna nervoze, to se vidjelo u samoj igri. Mnogo teških duela, a mi nismo imali mirnoću u igru koju zahtijevamo. Na stranu sudijske greške, ali ne smijemo biti naivni i primiti onakav, dječiji gol. Takođe ne smijemo pokazati toliko nervoze, već moramo biti hladne glave i privesti utakmicu kraju, koju je sudija malo i skratio", rekao je Stojanović uz osmijeh.

