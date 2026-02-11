Na "Grbavicu" dolazi bivši reprezentativac BiH, koji je igrao na Mundijalu u Brazilu

Iskusni defanzivac i bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermin Bičakčić u srijedu će potpisati ugovor sa sarajevskim Željezničarom.

Izvor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Ermin Bičakčić dolazi na "Grbavicu" da potpiše ugovor sa Željom, objavio je "Faktor".

Defanzivac iz Zvornika je bez kluba od ljeta prošle godine kada se razišao sa njemačkim Ajntrahtom iz Braunšvajga.

Bičakčić je u popularnoj "Cajti" odigrao više od 100 utakmica, dok je u Bundesligi braneći boje Hofenhajma i Štutgarta upisao čak 162 nastupa.

Bio je i sa "zmajevima" na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine, dosad jedinom velikom takmičenju koje je izborila selekcija BiH.

Njegova tržišna vrijednost prema "Transfermarktu" je 300.000 evra.

Inače, Željezničar je loše počeo proljećni dio sezone u Premijer ligi BiH nakon što je poražen na gostovanju u Posušju (1:0), zbog čega je žestoke kritike ekipi uputio trener plavih Slaviša Stojanović.

(MONDO)