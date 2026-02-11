logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

KUP BIH: Radnik izbacio Borčevog "dželata"! Nikolov het-trikom "zapalio petardu" u Bijeljini!

KUP BIH: Radnik izbacio Borčevog "dželata"! Nikolov het-trikom "zapalio petardu" u Bijeljini!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Ivan Nikolov sa tri pogotka obilježio susret na Gradskom stadioinu u Bijeljini. U strijelce se upisala još dvojica novajlija.

Kup BIH Radnik izbacio Kruševo Izvor: FK Radnik Bijeljina

Fudbaleri Kruševa napravili su senzaciju kada su u šesnaestini finala Kupa BIH izbacili banjalučki Borac, ali taj uspjeh nisu uspjeli da ponove u narednoj rundi protiv još jednog premijerligaša iz Republike Srpske.

Bijeljinski Radnik savladao je Kruševo rezultatom 5:1 i tako izborio plasman u četvrtfinale finale Kupa BIH, nakon što su to učinile ekipe GOŠK-a i Zrinjskog.

Ekipa Duška Vraneševića u potpunosti je opravdala ulogu favorita, dok je novajlija Ivan Nikolov pokazao da će zaista biti pojačanje za Radnik.

Vezni fudbaler koji je prije dvije sedmice stigao iz danskog Sonderjiska postigao je het-trik  i upisao asistenciju u svom drugom nastupu za bijeljinski klub.

Prvi gol postigao je u 35. minutu našavši se na pravom mjestu nakon što se lopta poslije udarca Gorzija odbila od stativu. Makedonac je rutinski pospremio loptu u mrežu za vođstvo svoje ekipe.

Nikolov je bio pribran i u 54. minutu kada je Marković centrirao u šesnaesterac, a odbrana Kruševa loše reagovala i nije uspjela da izbije loptu. Ovaj poklon makedonski veznjak je iskoristio i preciznim udarcem povisio na 2:0.

Makedonski veznjak učestvovao je i u akciji za treći gol Radnika. Povukao je kontranapad i dao saigraču desno, a lopta se na kraju vratila Tini Blažu Laušu koji je postigao svoj prvenac u dresu Radnika za visokih 3:0.

Gosti su uspjeli da smanje na 3:1 preko Mirka Čule, a onda se u strijelce upisao još jedan novajlija u ekipi Radnika, Ibrahim Konate pogodio je za 4:1.

Ni to nije bio kraj goleade na Gradskom stadionu u Bijeljini. Lauš je u 90. minutu izbio sam iza odbrane Kruševa, a tu se našao i Nikolov i prizemnim udarcem stigao do het-trika. Isprva se činilo da je Makedonac bio u nedozvoljenoj poziciji, ali se i ova situacija provjerila u VAR sobi i potvrdilo se da je gol potpuno regularan.

Radnik se apsolutno zasluženo plasirao u četvrtfinale Kupa BIH u kojem će igrati protiv pobjednika duela Famosa i Laktaša. Taj meč na rasporedu je u četvrtak od 13 časova.

OSMINA FINALA:

Utorak, 10. februar:

GOŠK - Rudar Prijedor 0:0 (5:4 poslije penala)
Sloga Meridian - Tekstilac 4:0
Zrinjski - Stupčanica 4:0

Srijeda, 11. februar:

Radnik - Kruševo 5:1
Čelik - Sarajevo (18.00)
Velež - Široki Brijeg (20.30)

Četvrtak, 12. februar:

Famos (Hrasnica) - Laktaši (13.00)
Željezničar - Slavija (18.00)

ČETVRTFINALE

Željezničar/Slavija - Sloga Meridian
GOŠK - Zrinjski
Čelik/Sarajevo - Velež/Široki Brijeg
Famos (Hrasnica)/Laktaši - Radnik

Tagovi

Kup BiH FK Radnik Bijeljina HNK Kruševo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC