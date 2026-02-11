KUP BIH: Radnik izbacio Borčevog "dželata"! Nikolov het-trikom "zapalio petardu" u Bijeljini!

Ivan Nikolov sa tri pogotka obilježio susret na Gradskom stadioinu u Bijeljini. U strijelce se upisala još dvojica novajlija.

Izvor: FK Radnik Bijeljina

Fudbaleri Kruševa napravili su senzaciju kada su u šesnaestini finala Kupa BIH izbacili banjalučki Borac, ali taj uspjeh nisu uspjeli da ponove u narednoj rundi protiv još jednog premijerligaša iz Republike Srpske.

Bijeljinski Radnik savladao je Kruševo rezultatom 5:1 i tako izborio plasman u četvrtfinale finale Kupa BIH, nakon što su to učinile ekipe GOŠK-a i Zrinjskog.

Ekipa Duška Vraneševića u potpunosti je opravdala ulogu favorita, dok je novajlija Ivan Nikolov pokazao da će zaista biti pojačanje za Radnik.

Vezni fudbaler koji je prije dvije sedmice stigao iz danskog Sonderjiska postigao je het-trik i upisao asistenciju u svom drugom nastupu za bijeljinski klub.

Prvi gol postigao je u 35. minutu našavši se na pravom mjestu nakon što se lopta poslije udarca Gorzija odbila od stativu. Makedonac je rutinski pospremio loptu u mrežu za vođstvo svoje ekipe.

Nikolov je bio pribran i u 54. minutu kada je Marković centrirao u šesnaesterac, a odbrana Kruševa loše reagovala i nije uspjela da izbije loptu. Ovaj poklon makedonski veznjak je iskoristio i preciznim udarcem povisio na 2:0.

Makedonski veznjak učestvovao je i u akciji za treći gol Radnika. Povukao je kontranapad i dao saigraču desno, a lopta se na kraju vratila Tini Blažu Laušu koji je postigao svoj prvenac u dresu Radnika za visokih 3:0.

Gosti su uspjeli da smanje na 3:1 preko Mirka Čule, a onda se u strijelce upisao još jedan novajlija u ekipi Radnika, Ibrahim Konate pogodio je za 4:1.

Ni to nije bio kraj goleade na Gradskom stadionu u Bijeljini. Lauš je u 90. minutu izbio sam iza odbrane Kruševa, a tu se našao i Nikolov i prizemnim udarcem stigao do het-trika. Isprva se činilo da je Makedonac bio u nedozvoljenoj poziciji, ali se i ova situacija provjerila u VAR sobi i potvrdilo se da je gol potpuno regularan.

Radnik se apsolutno zasluženo plasirao u četvrtfinale Kupa BIH u kojem će igrati protiv pobjednika duela Famosa i Laktaša. Taj meč na rasporedu je u četvrtak od 13 časova.

OSMINA FINALA:

Utorak, 10. februar:

GOŠK - Rudar Prijedor 0:0 (5:4 poslije penala)

Sloga Meridian - Tekstilac 4:0

Zrinjski - Stupčanica 4:0

Srijeda, 11. februar:

Radnik - Kruševo 5:1

Čelik - Sarajevo (18.00)

Velež - Široki Brijeg (20.30)

Četvrtak, 12. februar:

Famos (Hrasnica) - Laktaši (13.00)

Željezničar - Slavija (18.00)

ČETVRTFINALE

Željezničar/Slavija - Sloga Meridian

GOŠK - Zrinjski

Čelik/Sarajevo - Velež/Široki Brijeg

Famos (Hrasnica)/Laktaši - Radnik