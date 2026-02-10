logo
Pao je (vjerovatno) najbrži gol u istoriji Kupa BiH!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Tomislav Kiš pogodio mrežu u Kupu Bosne i Hercegovine nakon samo 25 sekundi!

Tomislav Kiš Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Zrinjski je poveo u 25. sekundi meča protiv Stupčanice!

Tomislav Kiš je samo što je počela utakmica u Mostaru u okviru osmine finala Kupa BiH, pogodio mrežu gostiju.

Karlo Abramović je uzeo loptu, proslijedio je u prostor ispred golmana Stupčanice Mladena Miloševića, a Kiš je hladnokrvno pogodio za vođstvo u 25. sekundi - 1:0.

To je vrlo vjerovatno najbrži gol u istoriji Kupa BiH!

Samo šest minuta kasnije, gosti iz Olova su pogodili mrežu "plemića" nakon gužve u kaznenom prostoru. Demir Peco se najbolje snašao i iz drugog puta uspio da prevari golmana Zrinjskog Tina Sajka i sa pet, šest metara pogodio mrežu.

Međutim, poslije intervencije iz VAR sobe, zbog igranja rukom asistenta Adebajo Abdulahija Temima, pogodak Stupčanice je poništen i ostalo je 1:0 za Zrinjski.

Do odlaska na odmor, izabranici Igora Štimca su udvostručili prednost.

Igrao se 38. minutu kada je na asistenciju Kerima Memije, Antonio Ivančić pogodio ugao gola Stupčanice i praktično trasirao put u četvrtfinale najmasovnijeg takmičenja - 2:0.

Brzi gol međutim nije ni blizu rekordan kada je u pitanju Premijer liga BiH jer su vlasnici tog rekorda čak trojica fudbalera: nekadašnji članovi Sarajeva (Emir Hadžić i Admir Raščić), te igrač Tuzle siti Belmin Mešinović, koji su tresli mrežu već nakon 11 sekundi.

(MONDO)

