Brazilac se povrijedio na treningu Sarajeva: Ostaće u bolnici nekoliko dana

Renan Oliveira, napadač Sarajeva, zaradio je povredu na treningu u ponedjeljak zbog koje je završio u bolnici.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Klub sa "Koševa" potvrdio je danas da je Brazilac Renan Oliveira zaradio povredu kičme.

"Usljed povrede zadobijene na treningu, Renan će određeni period biti van trenažnog procesa. Dijagnostikovana je povreda poprečnog nastavka dva pršljena slabinskog dijela kičmenog stuba. Renan se trenutno nalazi na posmatranju, a prijemu je prisustvovao dr. Benjamin Kaknjašević. Cijeli proces odvija se u potpunoj koordinaciji medicinskog tima i stručnog štaba, te će igrač narednih nekoliko dana provesti na bolničkom liječenju. Renanu želimo brz i uspješan oporavak", saopšteno je iz "bordo" kluba.

Oliveira je ove sezone postigao dva pogotka za Sarajevo, koje u narednom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine gostuje dobojskoj Slogi.

(MONDO)