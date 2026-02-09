logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Krilini napadač iz Sjeverne Makedonije potpisao za Velež

Krilini napadač iz Sjeverne Makedonije potpisao za Velež

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbalski klub Velež Mostar potpisao je u ponedjeljak ugovor sa Leonidom Ignatovom do kraja 2027. godine.

Leonid Ignatov potpisao za FK Velež Izvor: FK Velež/zvanični sajt

Leonid Ignatov rođen je 4. Januara 2002 godine u Skoplju. Počeo je u omladinskim selekcijama Vardara, nakon čega 2019. godine postaje član prvog tima pomenute ekipe. Godinu kasnije odlazi u redove splitskog Hajduka gdje se zadržao godinu dana nakon čega se vraća u rodnu Sjevernu Makedoniju, ovaj put u redove Skoplja. Pored ova dva pomenuta tima, u svojoj dosadašnjoj karijeri nastupao je još za dva tima iz Makedonije. Riječ je o ekipama Sileksa i Arsimija odakle dolazi u redove mostarskog tima.

Vrijedi istaći kako je Leonid nastupao za sve omladinske selekcije reprezentacije Sjeverne Makedonije. Zanimljivo, poziv za nastup u mladoj reprezentaciji Makedonije dobio je od Dragog Kanatlarovskog, trenerskog stručnjaka koji je u sezoni 2015/2016 kratko, u samo osam mečeva, sjedio na klupi "rođenih".

"Leonid je kroz svoju karijeru igrao na pozicijama krilnih napadača, te se svakako nadamo da će svojim trudom i zalaganjem u crvenom dresu biti što efikasniji i pomoći timu u ostvarenju klupskih ciljeva. Fudbalski klub Velež Mostar našem novom fudbaleru želi mnogo sreće, zdravlja i zajedničkog uspjeha u dresu 'rođenih'", saopšteno je iz mostarskog kluba.

Inače, Velež je na otvaranju proljećnog dijela sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine remizirao protiv banjalučkog Borca (0:0), a u narednom kolu za vikend će gostovati u Širokom Brijegu u hercegovačkom derbiju.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Velež Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC