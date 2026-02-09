Krilini napadač iz Sjeverne Makedonije potpisao za Velež

Fudbalski klub Velež Mostar potpisao je u ponedjeljak ugovor sa Leonidom Ignatovom do kraja 2027. godine.

Izvor: FK Velež/zvanični sajt

Leonid Ignatov rođen je 4. Januara 2002 godine u Skoplju. Počeo je u omladinskim selekcijama Vardara, nakon čega 2019. godine postaje član prvog tima pomenute ekipe. Godinu kasnije odlazi u redove splitskog Hajduka gdje se zadržao godinu dana nakon čega se vraća u rodnu Sjevernu Makedoniju, ovaj put u redove Skoplja. Pored ova dva pomenuta tima, u svojoj dosadašnjoj karijeri nastupao je još za dva tima iz Makedonije. Riječ je o ekipama Sileksa i Arsimija odakle dolazi u redove mostarskog tima.

Vrijedi istaći kako je Leonid nastupao za sve omladinske selekcije reprezentacije Sjeverne Makedonije. Zanimljivo, poziv za nastup u mladoj reprezentaciji Makedonije dobio je od Dragog Kanatlarovskog, trenerskog stručnjaka koji je u sezoni 2015/2016 kratko, u samo osam mečeva, sjedio na klupi "rođenih".

"Leonid je kroz svoju karijeru igrao na pozicijama krilnih napadača, te se svakako nadamo da će svojim trudom i zalaganjem u crvenom dresu biti što efikasniji i pomoći timu u ostvarenju klupskih ciljeva. Fudbalski klub Velež Mostar našem novom fudbaleru želi mnogo sreće, zdravlja i zajedničkog uspjeha u dresu 'rođenih'", saopšteno je iz mostarskog kluba.

Inače, Velež je na otvaranju proljećnog dijela sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine remizirao protiv banjalučkog Borca (0:0), a u narednom kolu za vikend će gostovati u Širokom Brijegu u hercegovačkom derbiju.

(MONDO)