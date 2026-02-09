logo
Derbi polusezone otvara naredno premijerligaško kolo: Poznato kad Borac i Zrinjski izlaze na teren!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Određen je termin jedne od najvažnijih utakmica u borbi za titulu.

Kad se igra utakmica Borac Zrinjski Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Premijer liga BiH za fudbalere nastavljena je krajem prošle sedmice mečevima 20. kola. Trajala je runda tri dana, koliko će trajati i predstojeća, ali sa razlikom što će se prvi meč igrati prvog dana vikenda, a ne u petak kao što je bio slučaj u preliminarnom kolu u 2026. godini.

Kako je saopštila Arena Sport, nosilac TV prava, kolo će otvoriti derbi polusezone, odnosno okršaj Borca i Zrinjskog (subota, 16.00). Banjalučani su u proteklom kolu remizirali sa Veležom u Vrapčićima (0:0), što je peti uzastopni remi dva tima na ovom stadionu. Dan ranije, "plemići" su pred domaćom publikom porazili Slogu Meridian (1:0), pa je bodovna razlika između prvoplasiranog Borca i drugoplasiranog Zrinjskog samo jedan bod.

Biće ovo jedini premijerligaški meč koji će se odigrati u subotu. Dan kasnije, igraju se tri utakmice, a prvi će se na terenu naći igrači Širokog Brijega i Veleža (13.00). Nakon toga, slijedi duel Sloge Meridian i Sarajeva (15.00), dok se 15 minuta po početku ovog meča sastaju Radnik i Posušje, u veoma važnoj utakmici kad je riječ o borbi za opstanak.

Kolo će biti zaključeno u ponedjeljak, susretom Željezničara i Rudar Prijedora (18.00)

PREMIJER LIGA BiH – 21. kolo

Subota (14. februar):

Borac – Zrinjski (16.00)

Nedjelja (15. februar):

Široki Brijeg – Velež (13.00)

Sloga Meridian – Sarajevo (15.00)

Radnik – Posušje (15.15)

Ponedjeljak (16. februar):

Željezničar – Rudar Prijedor (18.00)

(mondo.ba)

