5 intezivnih akcionih trilera o kojima se ne priča dovoljno: Naš prijedlog serija sa ludački dobrim pričama

Dobar akcioni triler uvijek je dobar izbor za bindž, a mi vam donosimo listu najboljih o kojima ne prestaje da se priča na mrežama.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Ukoliko volite serije koje vas drže na ivici kauča, uz napete potjere, tajne operacije i likove koji stalno hodaju po tankoj liniji između zakona i haosa, onda je ova lista za vas. Akcioni trileri možda nisu uvek u centru "hajpa", ali kada su dobro urađeni, ostaju u glavi godinama.

Iako su neke od serija sa naše liste premijerno prikazane i prije gotovo deset godina, o njima se i dan-danas i dalje govori. Naravno, nismo zaboravili ni neke, koje su, apsolutno nepravedno, prošli mnogima "ispod radara".

Izdvojili smo pet intenzivnih akcionih triler serija o kojima se ne priča dovoljno, a definitivno bi trebalo, a vi nam pišite koji još naslov zaslužuje da se nađe na listi!

Black Doves (2024-)

Black Doves Izvor: YouTube

U centru priče je žena koja godinama vodi dvostruki život. Na prvi pogled ona je "samo" supruga britanskog političara, a zapravo radi kao tajni operativac za misterioznu organizaciju. Kada joj ljubavnik bude ubijen, njen privatni i profesionalni svijet počinju da se sudaraju. Serija kombinuje špijunažu, političke intrige i ličnu osvetu, uz dosta napetih scena i emotivnih lomova.

Bodyguard (2018)

Bodyguard Izvor: YouTube

Ratni veteran koji pati od PTSP sindroma postaje tjelohranitelj ambiciozne ministarke unutrašnjih poslova. Dok je štiti od mogućih prijetnji, počinje da sumnja u njene političke poteze i moralne odluke. Napetost raste iz epizode u epizodu - atentati, zavjere i lične dileme drže tempo konstantno visokim, a serija će vas tjerati da preispitate kome zapravo možete da vjerujete.

The Recruit (2022-2025)

The Recruit: Season 2 Izvor: YouTube

Mladi pravnik tek zaposlen u CIA upada u haos kada bivša agentkinja zaprijeti da će otkriti tajne agencije. Ono što je trebalo da bude kancelarijski posao pretvara se u međunarodnu igru ucjena, špijuna i političkih manipulacija. Brza, duhovita i puna obrta, serija spaja akciju i ironiju, pa nije klasičan triler, već adrenalinska vožnja sa dozom humora.

Fauda (2015-)

Fauda Izvor: YouTube

Priča prati izraelsku specijalnu jedinicu koja tajno djeluje na palestinskoj teritoriji, infiltrirajući se među militante. Fokus je na lovu na terorističke vođe, ali i na psihološkim posljedicama koje takav život ostavlja na agente i njihove porodice. Realistična, sirova i intenzivna, serija ne nudi crno-bijele odgovore.

Za razliku od mnogih akcionih trilera, "Fauda" ne prikazuje Palestince samo kao "negativce" kako su to radili mnogi u Holivudu ranije. Gledaoci vide njihove porodice, unutrašnje dileme, političke podjele, lične tragedije i motive, od ideologije do osvete i očaja.

Bloodline (2015-2017)

Bloodline trejler Izvor: Yotube

Naizgled savršena porodica koja vodi hotel na Floridi krije mračne tajne iz prošlosti. Kada se “crna ovca” porodice vrati kući, stare rane se otvaraju, a napetost među braćom i sestrama prerasta u kriminal. Ovo je sporiji, psihološki triler – manje eksplozija, više porodičnih tenzija, manipulacija i moralnih padova koji vode do ozbiljnih posledica.

Bonus video: