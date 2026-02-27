Top 5 nagledanijih Netflix serija u Srbiji: Opsesivna ljubav, špijunski triler i rijaliti koji je sve ostavio bez teksta

Donosimo vam spisak serija koje su oduševile gledaoce u Srbiji u mjesecu na izmaku

Izvor: Netflix

Srbija je u februaru potrošila sate i sate na gledanje Netflix serija koje su im donele uzbuđenje zbog romanse, špijunske trilere, ali i jednu dokumentarnu seriju o hit šou koji je u pojedinim scenama šokirao gledaoce.

Najgledanija serija u Srbiji u februaru je "Museum of Innocence", dramatična ljubavna priča zasnovana na romanu Orhana Pamuka.

Radnja se događa u Istanbulu sedamdesetih i osamdesetih godina i prati neobičnu, opsesivnu ljubav između dvoje ljudi iz različitih svijetova.

Pogledajte trejler:

The Museum - Netflix Izvor: Netflix



"Unfamiliar"

"Unfamiliar" je špijunski triler iz Berlina o bivšem paru špijuna — Simonu i Meret — koji vode sigurnu kuću dok im prošlost ne zakuca na vrata. Njihov miran život nestaje kada stara opasnost ponovo preti i dovodi u pitanje njihovu vezu i bezbjednost.

Pogledajte:

Unfamiliar - trejler Izvor: Netflix



"Reality Check: Inside America’s Next Top Model"

Dokumentarna serija koja se bavi uticajem i kontroverzama kultnog modnog šoua "America’s Next Top Model". Serija istražuje njegov kulturni uticaj, kritike o telu i razne kontroverzne momente zajedno sa učesnicima i kreatorima originalnog formata. Nedavno je cijeli svijet gledao kako je jedna od manekenki silovana u programu, a šou je to predstavio kao da je prevarila dečka.

Pogledajte:

Reality Check: Inside America's Next Top Model Izvor: YouTube

Bridgerton je i dalje jedan od najgledanijih dugotrajnih hitova na Netflixu u Srbiji.

Romantična drama smještena u regentsku eru Engleske, prati bogatu porodicu Bridžerton i njihove ljubavne spletke, društvene intrigе i plesove među britanskom elitom. Sezona 4 se fokusira na ljubavnu priču između Benedikta Bridžertona i tajanstvene Sofi

Bridžerton 4. sezona trejler Izvor: Youtube / Netflix



The Night Agent

Napeti špijunski triler o FBI agentu Petru Saterlendu koji radi u podrumu Bijele kuće i jedne noći dobija poziv koji ga uvlači u veliku političku zavjeru punu opasnosti, intriga i međunarodnih pretnji. Serija je puna akcije, tajni i neočekivanih obrta.

Pogledajte trejler: