logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Top 5 nagledanijih Netflix serija u Srbiji: Opsesivna ljubav, špijunski triler i rijaliti koji je sve ostavio bez teksta

Top 5 nagledanijih Netflix serija u Srbiji: Opsesivna ljubav, špijunski triler i rijaliti koji je sve ostavio bez teksta

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Donosimo vam spisak serija koje su oduševile gledaoce u Srbiji u mjesecu na izmaku

Top pet najgledanijih Netflix serija u Srbiji Izvor: Netflix

Srbija je u februaru potrošila sate i sate na gledanje Netflix serija koje su im donele uzbuđenje zbog romanse, špijunske trilere, ali i jednu dokumentarnu seriju o hit šou koji je u pojedinim scenama šokirao gledaoce.

Najgledanija serija u Srbiji u februaru je "Museum of Innocence", dramatična ljubavna priča zasnovana na romanu Orhana Pamuka.

Radnja se događa u Istanbulu sedamdesetih i osamdesetih godina i prati neobičnu, opsesivnu ljubav između dvoje ljudi iz različitih svijetova. 

Pogledajte trejler:

The Museum - Netflix
Izvor: Netflix


"Unfamiliar"

"Unfamiliar" je špijunski triler iz Berlina o bivšem paru špijuna — Simonu i Meret — koji vode sigurnu kuću dok im prošlost ne zakuca na vrata. Njihov miran život nestaje kada stara opasnost ponovo preti i dovodi u pitanje njihovu vezu i bezbjednost.

Pogledajte:

Unfamiliar - trejler
Izvor: Netflix


"Reality Check: Inside America’s Next Top Model"

Dokumentarna serija koja se bavi uticajem i kontroverzama kultnog modnog šoua "America’s Next Top Model". Serija istražuje njegov kulturni uticaj, kritike o telu i razne kontroverzne momente zajedno sa učesnicima i kreatorima originalnog formata. Nedavno je cijeli svijet gledao kako je jedna od manekenki silovana u programu, a šou je to predstavio kao da je prevarila dečka.

Pogledajte:

Reality Check: Inside America's Next Top Model
Izvor: YouTube

Bridgerton je i dalje jedan od najgledanijih dugotrajnih hitova na Netflixu u Srbiji.

Romantična drama smještena u regentsku eru Engleske, prati bogatu porodicu Bridžerton i njihove ljubavne spletke, društvene intrigе i plesove među britanskom elitom. Sezona 4 se fokusira na ljubavnu priču između Benedikta Bridžertona i tajanstvene Sofi

Bridžerton 4. sezona trejler
Izvor: Youtube / Netflix


The Night Agent

Napeti špijunski triler o FBI agentu Petru Saterlendu koji radi u podrumu Bijele kuće i jedne noći dobija poziv koji ga uvlači u veliku političku zavjeru punu opasnosti, intriga i međunarodnih pretnji. Serija je puna akcije, tajni i neočekivanih obrta.

Pogledajte trejler:

The Night Agent
Izvor: YouTube

Možda će vas zanimati

Tagovi

netflix serije lista

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA