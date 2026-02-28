5 triler serija sa potpuno nepredvidivim zapletima: Priče koje su toliko dobre da se bindžuju po nekoliko puta

Ništa bolje od dobro napisane priče koja vas drži prikovane uz ekran dok sa težinom u stomaku čekamo sljedeći kadar!

Izvor: printscreen/Youtube/HBO UK

Nema sumnje da je triler kao žanr postao najpopularniji proteklih godina. No, nije svaka serija dostigla nivo koji treba da bi postala gledana i dostigla titulu "kultne". Zato i ne čudi što se svi mi, ljubitelji kvalitetnih zapleta, nerijetko vraćamo na nešto starija ostvarenja i dobro oprobane "recepte".

Ukoliko ste u potrazi za naslovima koji "voze", a uz to imaju potpuno nepredvidive zaplete, ovih 5 prijedloga odlični su za vikend bindž:

'We Own This City' (2022)

We Own This City Izvor: YouTube

Serija prati policijsku jedinicu u Baltimoru koja se bavi borbom protiv droge, ali ubrzo otkrivamo da su korupcija i ucjene svakodnevica. Glavni likovi balansiraju između zakona i lične koristi, a obrt dolazi kada istraga FBI-ja polako razotkriva sve njihove laži i manipulacije. Nije lako predvidjeti ko će biti izdan i kako će svaka akcija završiti.

'Perry Mason' (2020 – 2023)

Perry Mason Season 1 Trailer Izvor: YouTube

Advokat Peri Mejson je mladi advokat koji pokušava da se probije u Los Anđelesu tridesetih. Prvi slučaj u seriji je ubistvo dječaka, ali priča brzo postaje mreža tajni, laži i neočekivanih otkrića. Svaka epizoda uvodi nove tragove i sumnjive likove, pa je teško pogoditi ko je stvarni krivac dok se Mejson polako približava istini.

'The Night Of' (2016)

The Night Of - Trailer Izvor: YouTube

Priča počinje kad mladić po imenu Nasir završi u zatvoru optužen za ubistvo žene. Šokantno je kako pravda i sistem funkcionišu jer niko nije onakav kakvim se čini. Svaka epizoda dodaje novi sloj misterije - dok se raspliće slučaj, otkrivaju se neočekivane veze, a napetost stalno raste.

'Oz' (1997 – 2003)

OZ trailer Izvor: YouTube

Ovo je zatvor "Oswald State Correctional Facility", gdje preživljavaju samo najopasniji! Svaki zatvorenik ima svoje taktike, saveze i izdaje. Nepredvidivo je ko će preživjeti, ko će se okrenuti protiv koga i kada će planovi pući, jer čak i najmanja odluka može imati smrtonosne posljedice.

'The Leftovers' (2014 – 2017)

The Leftovers trejler Izvor: YouTube

Nakon što 2% svjetske populacije misteriozno nestane, preživjeli pokušavaju da se pomire sa životom. Porodica, prijatelji i zajednice se raspadaju, a serija stalno baca neočekivane obrte: likovi nestaju, odluke iznenade gledaoce, a događaji često prelaze granice realnog. Napeto, emotivno i zagonetno.

(Mondo.rs)