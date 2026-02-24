8 detektivskih serija koje su kao "Mindhunter": Mračne priče sa intezivnom, mračnom atmosferom i top ocjenama

Ukoliko ste fanovi serije "Mindhunter", donosimo još 8 sličnih naslova koji su idealni za bindžovanje.
"Mindhunter" se odmah izdvojio od klasičnih kriminalističkih serija čim se pojavio na Netfliksu, jer je doneo potpuno drugačiji pristup žanru. Umjesto akcije i obrta, fokus je stavljen na psihologiju kriminalaca i nastanak FBI jedinice za bihevioralne nauke, gdje razgovori sa serijskim ubicama postaju svojevrsni intelektualni dueli.
Serija gradi napetost kroz atmosferu, dijaloge i detaljno prikazane stvarne slučajeve, zbog čega djeluje realistično i drugačije od većine krimi naslova. Upravo iz tog razloga, mnogi su ostali u potpunom šoku kada je otkazana.
Zato smo izdvojili druge naslove koje mogu ponuditi sličnu priču, intenzitet i mračnu atmosferu.
Pogledajte našu listu 8 najboljih detektivskih serija:
- The Following: Priča prati bivšeg FBI agenta koji pokušava da zaustavi harizmatičnog serijskog ubicu i njegov kult sljedbenika. Ključni akcenat je psihološka igra između lovca i plena, kao i mreža zločinaca inspirisanih delima Edgara Alana Poa.
- Prodigal Son: Kriminalistički psiholog pomaže policiji u rješavanju ubistava, ali ima jedinstven problem - njegov otac je ozloglašeni serijski ubica. Fokus je na porodičnoj dinamici, traumi i tankoj liniji između genija i ludila.
- Task: Krimi drama o FBI agentu kojipredvodi specijalnu jedinicu za borbu protiv nasilnih pljački u Filadelfiji. Radnja se fokusira na sukob sa opasnim kriminalcem koji vodi dvostruki život kao porodični čovjek.
- The Fall: Detektivka iz Londona dolazi u Belfast kako bi uhvatila serijskog ubicu koji vodi naizgled normalan život. Najvažniji element je paralelno prikazivanje policijske istrage i života ubice.
- Criminal Minds: Tim FBI profilera analizira umove najopasnijih kriminalaca kako bi spriječio sljedeće zločine. Serija posebno naglašava psihologiju ubica i metode profilisanja.
- Luther: Genijalni, ali emocionalno nestabilni londonski detektiv rješava brutalne slučajeve dok se bori sa sopstvenim demonima. Odnos sa inteligentnom ubicom postaje centralni dio priče.
- Broadchurch: Istraga ubistva dječaka u malom primorskom gradu razotkriva tajne zajednice. Fokus je na emocijama porodice, medijskom pritisku i poverenju među stanovnicima.
- Hannibal: Psihološki triler o odnosu FBI profilera i briljantnog psihijatra koji je zapravo kanibalistički serijski ubica. Manipulacija, intelektualna igra i mračna estetika centralan su dio priče.