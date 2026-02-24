logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

8 detektivskih serija koje su kao "Mindhunter": Mračne priče sa intezivnom, mračnom atmosferom i top ocjenama

8 detektivskih serija koje su kao "Mindhunter": Mračne priče sa intezivnom, mračnom atmosferom i top ocjenama

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Ukoliko ste fanovi serije "Mindhunter", donosimo još 8 sličnih naslova koji su idealni za bindžovanje.

Serije kao Mindhunter preporuka Izvor: pritnscreen/youtube/Netflix Nordic

"Mindhunter" se odmah izdvojio od klasičnih kriminalističkih serija čim se pojavio na Netfliksu, jer je doneo potpuno drugačiji pristup žanru. Umjesto akcije i obrta, fokus je stavljen na psihologiju kriminalaca i nastanak FBI jedinice za bihevioralne nauke, gdje razgovori sa serijskim ubicama postaju svojevrsni intelektualni dueli.

Mindhunter, trejler
Izvor: YouTube

Serija gradi napetost kroz atmosferu, dijaloge i detaljno prikazane stvarne slučajeve, zbog čega djeluje realistično i drugačije od većine krimi naslova. Upravo iz tog razloga, mnogi su ostali u potpunom šoku kada je otkazana. 

Zato smo izdvojili druge naslove koje mogu ponuditi sličnu priču, intenzitet i mračnu atmosferu.

Pogledajte našu listu 8 najboljih detektivskih serija:

  • The Following: Priča prati bivšeg FBI agenta koji pokušava da zaustavi harizmatičnog serijskog ubicu i njegov kult sljedbenika. Ključni akcenat je psihološka igra između lovca i plena, kao i mreža zločinaca inspirisanih delima Edgara Alana Poa.
  • Prodigal Son: Kriminalistički psiholog pomaže policiji u rješavanju ubistava, ali ima jedinstven problem - njegov otac je ozloglašeni serijski ubica. Fokus je na porodičnoj dinamici, traumi i tankoj liniji između genija i ludila.
  • Task: Krimi drama o FBI agentu kojipredvodi specijalnu jedinicu za borbu protiv nasilnih pljački u Filadelfiji. Radnja se fokusira na sukob sa opasnim kriminalcem koji vodi dvostruki život kao porodični čovjek.
  • The Fall: Detektivka iz Londona dolazi u Belfast kako bi uhvatila serijskog ubicu koji vodi naizgled normalan život. Najvažniji element je paralelno prikazivanje policijske istrage i života ubice.
  • Criminal Minds: Tim FBI profilera analizira umove najopasnijih kriminalaca kako bi spriječio sljedeće zločine. Serija posebno naglašava psihologiju ubica i metode profilisanja.
  • Luther: Genijalni, ali emocionalno nestabilni londonski detektiv rješava brutalne slučajeve dok se bori sa sopstvenim demonima. Odnos sa inteligentnom ubicom postaje centralni dio priče.
  • Broadchurch: Istraga ubistva dječaka u malom primorskom gradu razotkriva tajne zajednice. Fokus je na emocijama porodice, medijskom pritisku i poverenju među stanovnicima.
  • Hannibal: Psihološki triler o odnosu FBI profilera i briljantnog psihijatra koji je zapravo kanibalistički serijski ubica. Manipulacija, intelektualna igra i mračna estetika centralan su dio priče.

Možda će vas zanimati

Tagovi

serije detektiv preporuka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA