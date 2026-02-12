logo
"MVP se vratio": Evroliga se oglasila zbog Atamanovog NBA pojačanja

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Evroliga se oglasila i potvrdila da je Najdžel Hejs-Dejvis novi košarkaš Panatinaikosa i da će uskoro da zaigra za grčki klub.

Evroliga se oglasila o Najdželu Hejsu Dejvisu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najdžel Hejs-Dejvis vratio se i zvanično u Evroligu. Potpisao je ugovor sa Panatinaikosom na dvije i po sezone i zaradiće oko 10 miliona dolara. Zbog svega toga reagovala je i Evroliga koja se oglasila na društvenim mrežama.

"MVP fajnal-fora Evrolige iz 2025. godine se vratio u Evropu", poručili su iz Evrolige i podijelili snimak nekih njegovih sjajnih poteza iz dresa Fenerbahčea.

Američki košarkaš je poslije titule sa Fenerbahčeom odlučio da se oproba u NBA ligi i tamo nije dobio ni šansu, niti je uspio da se nametne. Za njegove usluge bili su zainteresovani i Fener i Hapoel Tel Aviv i Panatinaikos. Na kraju je kontroverzni vlasnik kluba Dimitris Janakopulos pak uspio da ga ubijedi da promijeni mišljenje.

